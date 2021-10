Jeviště Divadla Antonína Dvořáka se proměnilo v satalické panství, kam se stěhuje rodina amerického vyslance Mr. Hollywooda. Dosavadní vlastník – hrabě Jiří – je uchvácen půvabnou dcerou velvyslance Elinor, ona zase strašidlem, které přebývá v zámku. Strašidlo může vysvobodit jen čistá laskavá ženská duše a její láska.

Hudební komedii Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší zkomponoval Jaroslav Křička v roce 1929, libreto na motivy Wildeova Strašidla cantervillského napsal Jan Löwenbach-Budín (my ale vycházíme z úpravy Maxe Broda z roku 1930). Opera se v době svého vzniku těšila velké oblibě především na scénách po celé Evropě a její fenomenální tažení ve 30. letech přetnula až druhá světová válka.

Novodobá premiéra proběhne 28. října 2021 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka, druhá premiéra tamtéž 30. října.

Veřejná generálka opery však bude již v úterý 26. října od 10 hodin a vstupenky na generálku šly do prodeje právě dnes.

Režii svěřila opera NDM Ondřeji Havelkovi a hudební nastudování Davidu Švecovi. Oba se shodují: Opera bude diváky bavit! „Jde o zcela unikátní dílo vymykající se svou formou obvyklé operní produkci. Je vtipné, hravé, vlastně se podobá spíš klasickému muzikálu,“ láká režisér Ondřej Havelka.

Ze zkoušek operní komedie Bílý pán.Zdroj: Martin Popelář

„Je to výjimečná opera, kterou nelze zaškatulkovat do jednoho hudebního stylu, najdeme zde jak prvky velké romantické opery, tak i amerického jazzu, hluboká smetanovská lyrika se střídá s rytmy foxtrotů či black-bottomů, do symfonického orchestru nejednou vpadne bicí souprava se saxofony a banjem. V první řadě ale z této hudby a celé naší inscenace dýchá ona pohoda prvorepublikových filmů pro pamětníky, která snad divákům po té nelehké době covidových zákazů a omezení dokáže vykouzlit na rtech úsměv a naději, že i přes všechny potíže může být na světě přece jen hezky…“ přidává se dirigent David Švec.

Klasickému jazzu se celý svůj profesní život věnuje právě Ondřej Havelka a režijní nabídka ho tedy logicky potěšila; pro divadlo byl Havelka podle slov ředitele Jiřího Nekvasila jasnou volbou. „Křičkovy ‚moderní‘ tance a vaudevillové kuplety jsou velmi invenční, vtipné a v multistylové skládačce tohoto dílka určitě potěší,“ napsal Ondřej Havelka do programu k inscenaci. „Libreto asi u dnešního diváka vyvolá na tváři shovívavý úsměv, ale příběh je vtipný, hudba výborná a to je víc než dostatečná platforma pro vytvoření vkusné hudební komedie. Věřím, že Bílý pán bude diváky bavit!“ těší se Ondřej Havelka.

U něj nejde o první režijní spolupráci s ostravskou operou – Rossiniho Lazebník sevillský!!! měl premiéru v červnu 2017 a libreto k němu přebásnil Jaromír Nohavica.