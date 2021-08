„Olga Borisová-Pračiková je výraznou osobností ostravské taneční scény, umělkyní, která svůj život zasvětila baletu. Úspěšně vystoupila na celé řadě zahraničních pódií a nyní své zkušenosti předává začínajícím tanečníkům. Děkuji za tuto práci a blahopřeji k udělení ceny Artis Bohemiae Amicis,“ uvedl v této souvislosti ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Rusko, Ukrajina, Ostrava…

Lubomír Zaorálek s Olgou Borisovou-Pračikovou.Zdroj: Ministerstvo kultury ČROlga Borisová-Pračiková se narodila v Rusku. V sedmi letech začala studovat balet a posléze se stala členkou Kyjevského národního divadla opery a baletu. V roce 1993 nastoupila do divadla v Českých Budějovicích jako sólistka baletu. Od roku 1995 je sólistkou baletu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a o tři roky později začala vyučovat na zdejší Janáčkově konzervatoři.

V průběhu své taneční kariéry hostovala v Japonsku, Francii, Dánsku, Německu, Itálii, Švýcarsku, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Kanadě i USA. V Národním divadle moravskoslezském ztvárnila Olga Borisová – Pračiková většinu hlavních rolí baletního světového repertoáru, několikrát byla nominovaná na prestižní Cenu Thálie.

„Narodila jsem se v ruském Uljanovsku, vyrůstala na Ukrajině, kde měl tatínek práci, a už na Ukrajině s maminkou zůstali. Sama jsem se v sedmi letech přihlásila do baletní školy, tanec jsem milovala odmalička, pořád jsem před zrcadlem pózovala a tančila. Moje maminka a tatínek také tančili, ale pak změnili povolání. Jednou do našeho městečka přijel kyjevský klasický balet. Bydleli jsme v centru města a ve velkém domě kultury se ta představení odehrávala. Okna šaten byla na straně našeho dvorku, a my děti koukali do těch oken a obdivovali baletní kostýmy, nejvíce balerín. Byly tak krasně barevné! Ani jsem netušila, že za dva roky pojedu na konkurz do Kyjevského státního choreografického učiliště a po osmi letech nastoupím zrovna do toho baletu, který navštívil naše město. Tři roky jsem tančila v Kyjevě a pak přijela do České republiky a pak do Ostravy, kterou jsem si jako město zamilovala,“ vzpomíná Olga Borisová-Pračiková.

V moravskoslezské metropoli působí už šestadvacet let.

Giselle, Anna Karenina, Kitri a další

Na jevišti vytvořila řadu postav klasického i soudobého tanečního repertoáru. A které z nich se jí nejvíce vybavují? „Mám rada všechny své role, ale třeba hodně vzpomínám na Kitri z baletu Don Quijote, Giselle (Giselle), Annu Kareninu (Anna Karenina), Ninu (Maškaráda), Aeginu (Spartakus), Margaret (Dáma s kaméliemi), Dezdemonu (Othello), Odettu-Odilii (Labutí jezero), Mašu (Louskáček), Sylfidu (La Sylphide), Sněhurku (Sněhurka a sedm trpaslíku), Ester (Purim), Paquitu (Paquita), Balady (Balady), Černou dívku (Po zarostlém chodníčku) a mnoho mnoho dalších.

Přes dvacet let předává Olga Borisová-Pračiková své zkušenosti svým studentům na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

„Učím ráda, obzvláště když to studenty baví. Snažím se jim přiblížit vše, co moje krásné povolání obnáší. Baví mě pozorovat, jak mi žáci doslova rostou před očima, jak si vylepšují techniku, výraz a jak roste jejich láska k baletu. Jak jsem už řekla, v Ostravě jsem nejdelší část svého života, tady se mi narodil můj syn, takže jeho srdce také bije pro Ostravu, je to jeho rodné město a moje už teď taky,“ vyznala se Olga Borisová-Pračíková.

Mám veliké štěstí

„Smyslem mého života je balet. Nevím, kým bych byla, kdybych netančila,“ říká balerína, která na svou úspěšnou kariéru vzpomíná v knize Mám veliké štěstí, kterou s ní připravila spisovatelka a publicistka Alena Miková. Zajímavá publikace vyšla v loňském roce a mapuje taneční život skromné umělkyně.