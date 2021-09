Původní podobu výstavy připravila Nadace Stevena Myrona Holla a kurátorka Nina Stritzler-Levine. Světová premiéra se konala v Muzeu Samuela Dorského v New Paltz v New Yorku v roce 2018. Podobu ostravské výstavy připravili Enrique García z kanceláře Steven Holl Architects a kurátoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury.

Vernisáž se uskuteční v úterý 21. září v 17 hodin, oficiálně otevřena bude o den později. Vernisáž bude streamována na facebooku a YouTube Galerie výtvarného umění Ostrava. Výstava potrvá do 5. prosince 2021.

Model koncertní síně, která by měla vzniknout v Domě kultury města Ostravy. | Foto: Steven Holl Architects

