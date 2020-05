Sedmý ročník metalového festivalu v Dolních Vítkovicích bude v termínu toho osmého!

Festival Ostrava v plamenech, 3. srpna 2019 v Ostravě. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Letos se neuskuteční, přesouváme ho na příští léto. V jednání máme sobotní termíny 31. července nebo 7. srpna 2021. Neříká se nám to lehce, ale málokoho z nás by ještě nedávno napadlo, že se dostaneme do takové situace,“ vzkazují za pořadatele Petr Šiška a Patrik Kohut.