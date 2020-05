Vzhledem k současnému epidemiologickému vývoji a postupnému uvolňování mimořádných opatření se Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO) rozhodla otevřít pro veřejnost Dům umění v Jurečkově ulici v úterý 26. května 2020 v 10 hodin výstavami – Pavel Nešleha / Vidět jinak a expozicí ZISKY 2018/19 GVUO: Josef Bolf / Planeta, která neexistovala.

Obě budou k vidění až do konce srpna. Otevírací doba v ostravském Domě umění bude od 26. května 2020 od 10 do 18 hodin. Vstupné bude 100 korun na všechny výstavy, 50 korun zlevněné. Senioři nad 65 let a děti do 6 let vstupné nebudou platit. Volný vstup v neděli zůstane rovněž zachován.