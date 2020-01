Trpiš tvrdí, že Češi jsou jen povrchní vlastenci, kteří se nepídí po skutečném pozadí aktuálních událostí, a chtěl by debatu nejen o vlastenectví, ale také o temném vnitřním světě každého z nás rozproudit.

Děj knihy se odehrává v Česku v letech 2006 až 2026 a postavy mají vzory v reálných představitelích naší země. Román je netradičně doplněn také soundtrackem. V knize jsou přesně vyznačeny pasáže, kdy je dobré si pro podkres nálady skladby pustit.

Křest knihy se uskuteční v pondělí 20. ledna 2020 v 18 hodin v areálu dolní oblasti Vítkovic, v klubu Brick House ve Vítkovické ulici.

Kniha se v současnosti překládá také do angličtiny a celosvětově by měla vyjít 30. června 2020. Vychází také jako e-kniha a audiokniha. Více na www.kniharevoluce.cz.

Vizitka

Ostravák Jakub Trpiš je autorem románu Volba, jež se stal v roce 2019 s více než 40 tisíc prodanými kusy bestsellerem, byl přeložen do angličtiny a své místo si postupně získává i na území Velké Británie, USA a Austrálie.

Jakub to neměl jako samonakladatel v začátcích lehké, potýkal se s nezájmem knihkupectví i čtenářů. Díky propracovanému on-line marketingu si však čtenáři začali knihy všímat a Jakub se dostal do širokého povědomí knihkupectví i veřejnosti.

V roce 2017 vydal svou druhou knihu Landie – Čtyři poutníci, a rok na to vyšly obě knihy i v elektronické podobě. Jakub při psaní knih střídá nejrůznější žánry s důrazem na prožitky hlavní postavy, kterou často vnímá jako svoje alter ego.