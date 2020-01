Obvod připravil vystoupení českého houslového virtuosa Václava Hudečka. Ten jako své hosty představí vítězku loňského ročníku luhačovického letního houslového kurzu Kateřinu Krejčovou a virtuózního klavíristu Lukáše Klánského.

Vstupenky v ceně 100 korun budou v prodeji od 7. ledna 2020 ve Slezskoostravské galerii (úterý až pátek od 10 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin). V sobotu pak od 10 do 16 hodin. Na případné dotazy zájemcům odpoví na telefonu 599 410 426 nebo 599 410 081.