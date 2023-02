Pavel Hlavatý je malíř, grafik a kurátor, rodák z Albrechtic u Turnova. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a v první polovině šedesátých let minulého století žil a tvořil dlouhá léta v Havířově, aby později pendloval mezi tímto městem a Prahou.

Malá satisfakce

„Po několika desetiletích se výstava vrátila do Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově, kde byly prezentovány všechny původní kresby a rozsáhlá soudní, novinová a fotografická dokumentace. Byla to taková satisfakce…,“ vzpomínal po letech Pavel Hlavatý na této expozici.

Ženská krása vítězí

A přestože Pavel Hlavatý ve svých Protestkresbách velmi pohotově reagoval na srpnovou okupaci naší vlasti před pětačtyřiceti lety, doménou jeho pozdější tvorby se stala grafika.

„Autorem posedlým estetickou funkcí výtvarného díla a zahleděným do ženské krásy je Pavel Hlavatý. Dominující oblastí jeho tvorby se stala technicky náročná a výtvarně vytříbená grafika. O dokonalém zvládnutí grafického řemesla vypovídají především Hlavatého barevné lepty. S invencí v nich transformuje realitu do oblasti fantaskních příběhů a výjevů, ale i poetických vizí. A naopak zážitky a emoce přesahující rámec výtvarného sdělení se stávají konkrétní výtvarnou realitou,“ napsala velmi pregnantně v úvodní studii Hlavatého monografie, mapujícího jeho tvorbu od roku 1964 do roku 2021, předčasně zesnulá novinářka a výtvarná kritička Alena Krtilová.

Pracovitý umělec

Pavel Hlavatý patří k velmi pracovitým umělcům i ve svých osmdesáti letech, které oslavil 4. února. „Už několik let mám téměř stejný pracovní režim. Přes noc se snažím tvořit, usínám tak v pět hodin ráno a budím se po poledni. Myju se ve studené vodě, což mě vždy trochu probere k další činnosti,“ vyznal se Deníku vitální kumštýř. Hlavatý má na svém kontě sedmnáct bibliofilských souborů. Jen pro zajímavost - belgickým listem Graphia byl označen za jednoho z nejproduktivnějších grafiků v Evropě. Získal řadu prestižních ocenění z mnoha zemí. Na počátku devadesátých let reprezentoval české umění na Pařížském salonu. V posledních letech se věnuje také práci kustoda pražské grafické sbírky DRIT, která vyváží výstavní soubory české a světové produkce nejenom do evropských zemí.

Výstava v Havířově

K jeho letošnímu životnímu jubileu se uskuteční ve výstavní síni Viléma Wünsche v Kulturním domě Leoše Janáčka expozice nazvaná Pavel Hlavatý. Tvorba 1964 – 2023. Bude zahájena 7. března v 17 hodin a potrvá do konce tohoto měsíce.

„Věřím, že osmdesátka nemusí být konečnou a všem dnům ještě není konec. Zvu všechny na chystanou havířovskou výstavu a možná, že právě tam zjistíme, jak se všichni i s uměním v průběhu let měníme,“ uzavírá naše setkání jubilant Pavel Hlavatý.