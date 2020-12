Krnovské divadlo nedokázal opustit, přestože podle data narození už si měl dávno užívat důchodu. Až těžká nemoc mu v 73 letech vzala síly.

Publikum obvykle odmění potleskem jen herce a režiséry na scéně. Ti ale dobře vědí, jakou zásluhu na úspěchu jejich hry měl divadelní technik Pavel Ivan. Seděl za zády publika ve své kukani na balkoně a při své skromnosti o děkovačku na jevišti možná ani nestál.

Před dvěma lety se našla vhodná příležitost, jak Pavla Ivana představit návštěvníkům divadla. Divadlo totiž slavilo kulaté jubileum: devadesát let od úplně prvního představení. To se zde odehrálo v listopadu 1928 a byla to Prodaná nevěsta v podání Národního divadla. Při této příležitosti krnovští ochotníci pozvali veřejnost na exkurzi do zákulisí. Prohlídková trasa vedla také přes pracoviště Pavla Ivana. Ochotně ukázal veřejnosti jaká kouzla a efekty dokáže se svou technikou vykouzlit na scéně.

Léta s legendární kapelou z Krnova The Flowers



Technickou zručnost pěstoval už v dětství. Prošel obvyklou cestou od stavebnice Merkur, přes Mladého elektrotechnika až ke stavbě prvního rádia krystalky. Následovala vlastní elektrotechnická dílna a rozvíjení talentu ve Svazarmu. Samozřejmě Pavel Ivan absolvoval elektrotechnickou školu. Pracoval v komunálních službách jako opravář televizí a rádií, později se jako servisní technik v Chiraně specializoval na nemocniční přístroje.

Své technické zkušenosti nabídl krnovské bigbeatové legendě, kapele The Flowers. Ta využila politického uvolnění konce šedesátých let, aby přinesla Krnovanům převzaté hity z éry Beatles a radia Luxembourg. Muzikanti Flowers se těšili neuvěřitelné popularitě, ale jen málokdo si uvědomoval, jakou zásluhu na jejím skvělém zvuku má Pavel Ivan.

Kolem roku 1969 poprvé začal pomáhat s technikou i v krnovském divadle. Pod vedením nestrora divadelních techniků pana Bartošky se zaučil do divadelního řemesla. Zpočátku plnil jen funkci osvětlovače, ale postupně převzal do své péče veškerou divadelní techniku. Krnovskému divadlu zůstal věrný padesát let. Odvedl stejně precizní práci, ať už na scéně stáli ochotníci Lidového divadla Krnov nebo zde hostovaly profesionální soubory, velké divadelní hvězdy nebo zpěváci a kapely zvučných jmen.