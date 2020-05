„Docela se hodí právě do této doby,“ říká jeho spoluzakladatel Radim Raszka, jenž je autorem projektu. Na uskutečnění se ve svých domovech podílí sedmnáct gospelových zpěváků, z jejich nahrávek vzniká čtrnáct zvukových a obrazových stop, které pak Raszka míchá dohromady.

„Práce na pětiminutové písničce trvala okolo třiceti hodin. Nejtěžší bylo sladit obraz a zvuk s hudebním podkladem, aby to všem sedělo do pusy…“ komentuje to. Nahrávka určená původně jen pro sboristy, jimž chybí společné zpívání, se dostává do světa – i prostřednictvím portálu Youtube – a reakce jsou nečekaně vřelé.

„Pro spoustu lidí je to povzbuzení…“ dodává Raszka s tím, že předpokládá zařazení písně My Life is in Your Hand do koncertního repertoáru Family Gospel Ostrava.