Texty můžete zaslat na mail: akce@klubfiducia.cz, na messenger Antikvariátu a klubu Fiducia, případně vhodit do schránky u dveří Fiducie do 16. dubna.

Následovat bude akce Baudelairovské okrášlení Ostravy na Den knihy, a to 23. dubna od 10 do 18 hodin. "Přijďte si do Fiducie vyzvednout poetické cedulky s Baudelairovými texty a rozneste je na vaše oblíbená místa. I přes omezení kulturních akcí tak spolu symbolicky oslavíme Den knihy a zároveň výročí 200 let od narození tohoto fenomenálního prokletého básníka. Zvoňte na zvonek u dveří, cedulky už pro vás budou připravené k zapíchnutí, kladívka s sebou," píší pořadatelé z Fiducie, se kterými se na dění podílejí i přátelé z okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Fiducia má jinak bohužel stále zavřeno. On-line pořady a aktivity Fiducie ve veřejném prostoru můžete sledovat na webu www.klubfiducia.cz.