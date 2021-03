Na výroční hostině se setkávají Jeroným Pražský a Gianfrancesco Poggio Bracciolini, aby v poklidu nebeské věčnosti podebatovali o smyslu svých životních cest. Přestože zastávají zcela odlišné přístupy k životu a ke světu, dvě věci je spojují: vzájemná úcta, kterou k sobě chovají, a smutná skutečnost, že ač byli oba ve své době velmi známými filozofy, dnes už je téměř nikdo nezná.

„Ačkoli text čerpá z autentických středověkých svědectví a dobových pramenů, nejedná se o rekonstrukci Jeronýmova příběhu. Je to především sarkastické zamyšlení nad dějinami a úlohou jedince v nich, nad jejich smyslem, nad tím, jak jsou budoucími generacemi reflektovány, a co všechno se při takovéto reflexi ztrácí a přidává. Svým způsobem je to tedy hra současná,“ přibližuje svou dosud neuvedenou hru dramaturg Komorní scény Aréna Tomáš Vůjtek.

V titulní roli českého reformátora a mistra čtyř univerzit se představí Vojtěch Lipina, jeho spolustolovníka, florentského tajemníka papežů, ztvární Marek Cisovský.

K TÉMATU

