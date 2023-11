Kalifornští rockeři Queens of the Stone Age rozburácí Colours of Ostrava

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pořadatelé multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava představili další část programu pro příští ročník. Britské umělce Sam Smith doplní americká rocková legenda Queens of the Stone Age. Jednadvacátý ročník Colours of Ostrava se uskuteční od 17. do 20. července 2024.

