Slavné francouzské studio Gaumont, které na české straně spolupracuje s produkční společnosti OKKO Production, natáčelo o víkendu v Ostravě záběry do svého špionážního seriálu TOTEMS!

Lidem, kteří šli zrovna okolo ostravské radnice, jistě neunikl neobvyklý ruch doprovázený přítomností několika automobilových veteránů.

Probíhal zde totiž natáčecí den, který si produkce vyhradila pro exteriér Nové radnice. Hlavní roli tak v sobotu 17. července hrála ostravská radniční budova, místní komparzisté, profíci a automobiloví veteráni. I díky počasí lehce pod mrakem jsme se lehce přenesli do února 1964, ve kterém se natáčené scény seriálu odehrávají.

V Ostravě se přitom natáčely záběry do jedné z nejdůležitějších scén celého seriálu s největším počtem komparzistů. Exteriér ostravské Nové radnice navazuje dějově na interiér natáčený v Nové budově Národního muzea v Praze. Nová radnice tak v seriálu představuje vědecký kongres ve Východním Berlíně.

„Máme velkou radost, že se štáb se seriálem TOTEMS nakonec podařilo na Ostravsko dostat. K projektu jsme řešili první obhlídky lokací již před rokem a půl. Od té doby bylo obhlídek ještě několik. Filmařům se líbila hlavně Poruba či exteriér a interiér Nové radnice. Právě radniční exteriér spolu s úsilím krajské filmové kanceláře a vstřícností magistrátu byl důvodem, proč jsme zde nakonec francouzsko-český štáb mohli přivítat,“ říká Hana Vítková z Moravskoslezské filmové kanceláře, která je součástí krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism.

V Ostravě se točil seriál Totems.Zdroj: Štěpán Bajt - Photo & Video

Dodává, že produkce využila kromě hotelových služeb a cateringu v Ostravě také místní komparz, asistenta režie, maskérku, či security služby.

„Rád bych poděkoval za celou produkci OKKO Production, s.r.o. a zejména za jejího majitele a producenta pana Marca Jennyho. Spolupráce s Moravskoslezskou filmovou kanceláří byla skvělá, od začátku ji při všech jednáních provázela vstřícnost a vysoká profesionalita. Myslím, že to nebyl jednoduchý projekt, a to i proto, že se celý seriál natáčel z cca 80 % na lokacích, které se často měnily, a bylo velmi náročné vše stíhat. Dovedli jsme jej však do zdárného konce a ukončili jednodenní dotáčkou v Ostravě, kde šlo vše hladce a příjemně,“ oceňuje lokační manažer seriálu Zdeněk Fiala.