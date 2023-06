Richard Krajčo otevře lidem na prázdniny kostel, který byl desítky let zavřený

Zpěvák a herec Richard Krajčo žije nejen letní koncertní šňůrou s kapelou Kryštof a přípravami na účast v televizní taneční show StarDance, ale věnuje se také rekonstrukci kostela v Chotěvicích. Kostel sv. Petra a Pavla, který byl v dezolátním stavu, získala před rokem do vlastnictví od královéhradeckého biskupství Nadace AnděLové Richarda Krajča a jeho manželky Karin Krajčo Babinské. Mohutně investovali do jeho oprav a po desítkách let, kdy byl kostel zavřený, ho otevírají na letní prázdniny veřejnosti.

