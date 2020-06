Petr Němec, známý beatový a rockový zpěvák, ale také komponista, který zpíval v jedné kapele s Marií Rottrovou ve Flamingu, i s Věrou Špinarovou třeba ve skupině Speciál, jakož i v dalších hudebních formacích.

Kytarový samouk, jenž měl v mládí velmi blízko i k výtvarnému umění, dal nakonec přednost hudbě, s níž „žije dodnes“. Opatruj svých sedmnáct, Volej známý číslo, Tobogan, Žlutá dívka, Lásko, lásko, Hey Jude od Beatles, Jany Jany, Divoká růže (Sugar Sugar), Michael – to jsou asi jeho nejznámější hudební nahrávky, které zpívá dodnes.

ZAČALO TO S „BROUKY“

„Ve čtrnácti letech jsme měli první kapelu Komáři a hráli jsme „Brouky“ – Beatles a Rolling Stones. Zesilovači byla rádia, mikrofony ještě ne, tak jsme řvali, co to dalo.,“ vzpomíná Petr Němec. Jeho hudební cesta vedla už velmi brzy do legendární skupiny Flamingo, a to vzápětí poté, kdy zvítězil v soutěži Hledáme talenty na ostravské Černé louce. Tam si ho všimli špičkoví ostravští hudebníci Richard Kovalčík a Miroslav Večeřa, od nichž dostal nabídku právě do Flaminga, kde se stal až do roku 1980 – společně s Marií Rottrovou – sólovým zpěvákem této hudební formace. Ještě předtím získal za interpretaci písně Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce Hej, nebuď nesvá – s Marií Rottrovou – v roce 1971 Cenu diváka na Bratislavské lyře.

Po odchodu z Flaminga zakotvil Petr Němec v kapele Drak, kdy mu vyšel singl v Supraphonu s textem Jarka Nohavici Maturitní kvádro. Hodně v té době komponoval, o čemž svědčí třeba píseň Útěk, k níž mu text napsal Pavel Vrba.

SPECIÁL A VĚRA ŠPINAROVÁ

„Když jsem v roce 1984 dostal nabídku od Speciálu a Věry Špinarové, bral jsem ji všemi deseti. Musím říci, že s touto partou jsem se konečně pořádně vyřádil a pořád na tu práci rád a s vděkem vzpomínám,“ říká Petr Němec.

V devadesátých letech účinkoval v hudebních a tanečních klubech na Kanárských ostrovech, v Karibiku, ve Švýcarsku. Co mu dala – nebo vzala – tato životní etapa?

„Po nějakém čase jsme se ze Speciálu všichni rozutekli, každý někam jinam. Obnovil jsem opět kapelu Drak, ale s úplně jinými lidmi a název trochu „poangličtil“ na Dragons (Draci). Sjezdil jsem v podstatě celý svět autem, lodí, letecky, a to vše pro peníze, protože jinou cestu jsem neviděl, jak vydělat. Každý se musí nějak živit. Ale tato práce už mě tak nebavila,“ bilancuje svůj dosavadní umělecký život legendární interpret. Dnes už v zahraničí neúčinkuje. Příležitostně ale koncertuje s Marií Rottrovou, ale také se skupinou Speciál či jinými hudebními seskupeními. Petr Němec má doma skvělé rodinné zázemí.

„Bez své milované ženy Jarmily si nedovedu představit, jak bych zvládl – spíš nezvládl – to vše, co se v manželství a při výchově dětí musí řešit, a za to jí děkuji. I když vím, že to je málo. Bez tolerance, důvěry a lásky by to asi nešlo… Máme dva dospělé syny, kteří mají také k muzice blízko, roztomilá vnoučata a život se snažím si docela užívat,“ svěřil se Deníku vitální jubilant Petr Němec.