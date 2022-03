„Byl to pro mě šok, tu smutnou zprávu jsme s manželem, který měl Jardu Wykrenta taky moc rád, museli o víkendu doslova rozchodit na vycházkách. Jarda navíc zemřel ve stejný den jako zakladatel kapely Flamingo Richard Kovalčík, který odešel do hudebního nebe mnohem dříve a v pouhých 38 letech,“ řekla pro Přerovský deník Marie Rottrová.

Přerované uctí Jaroslava Wykrenta v "měšťáku", pohřeb bude v rodinném kruhu

Podle ní slavila obrovský úspěch hned první písnička, kterou pro ni Jaroslav Wykrent složil.

„Byla to skladba Lásko a získala cenu časopisu Mladý svět. Je to v podstatě cena pro Jardu Wykrenta, od té doby se datovala naše hudební spolupráce. Následovala spousta dalších hitů - Řeka lásky, Skořápky ořechů, To nic, Střapatá nohatá. Velmi dobře mě znal, a když psal písničky, bylo to, jako kdyby je psal pro sebe. I teď, když je zpívám na koncertech, slaví u posluchačů obrovský úspěch. Jezdil se mnou na koncerty jako host a vždycky publikum strašně dobře bavil a strhl na svou stranu. Dělal skvělé písničky se skvělými texty,“ dodala Marie Rottrová.

Zpěvačka se s Wykrentem znala dlouhých 51 let. Byli velmi dobří přátelé a rodiny se navštěvovaly.

„Byl to můj velice dobrý kamarád. Jednou v létě jsem odletěla na dovolenou, a tak jsem Jardu poprosila, jestli by mi s manželkou pohlídali pejska. A tak bydleli u mě a hlídali mého pejska. Když jsme měli koncerty v Praze, spávali u mě i s manželkou doma,“ vzpomněla.

Před mnoha lety také společně vystupovali na Ukrajině.

„Když se dnes dívám v televizi na záběry z měst, kde se právě válčí, tak všude jsme byli. Hráli jsme v Charkově, ale i Kyjevě a dokonce na Krymu. Jezdili jsme společně také do Polska,“ zmínila Marie Rottrová.

Podle ní s námi zůstanou alespoň písničky Jaroslava Wykrenta, které jsou nesmrtelné.

Na skvělého hudebníka vzpomíná i baskytarista skupiny Buty Petr Vavřík, který stál jako producent u zrodu jeho posledního CD Už to prostě není ono.

„Odešla další veliká osobnost Přerova. Odešel skvělý člověk a parťák. Odešel Pan textař a muzikant. Jsem rád, že jsem s Jardou mohl spolupracovat na jeho posledním albu. Byl to vynikající profesionál, jako většina muzikantů jeho generace. Ať je mu v muzikantském nebi dobře,“ uzavřel.