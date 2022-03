Dvouletá covidová pauza je (doufejme) u konce. Jak jste ji prožila? Nezvykla jste si už na klid, pohodu bez shonu a trochu toho „nicnedělání“. Nebylo by to lepší už si jen užívat?

Nicnedělání není v mém životním programu. Během tohoto nelehkého období jsem toho stihla opravdu mnoho a především to, na co jsem za normálního chodu neměla čas. Jak zpívám v jedné své písni, prošla jsem doslova dům do všech koutů. Zredukovala jsem vše, co bylo potřeba, měla jsem čas starat se nejenom o sebe, ale především o naše zvířátka a zahradu. Vzhledem k tomu, že mě má práce stále velmi baví a naplňuje, měla jsem čas si promyslet, co všechno bych ještě ráda svým fanouškům a publiku nabídla. Nemám zatím v plánu odpočívat.

V letošním roce, pokud se nic nestane, máte nabitý diář. Neděsí vás takové množství koncertů?

Mě jen tak něco nevyděsí. V minulých dobách jsem absolvovala daleko více koncertů než nabízím nyní. Strach tedy určitě nemám a naopak se velmi těším.

Vaše předlouhá hudební kariéra už atakuje šedesátku. To je k nevíře. V roce 1964 jste vyhrála hudební soutěž Hledáme nové zpěváky. Plánujete už oslavy 60 let na scéně?

Zatím není žádná konkrétní vize a myslím si, že je ještě čas o tom přemýšlet, ale jistě si pro své fanoušky opět připravím nějaké překvapení.

V Karviné a okolí si Vás Vaši fanoušci už dlouho neužili. Máte pro ně nějaké překvapení? Anebo jinak, která píseň nemůže při vašem koncertě chybět a dojde na ni (pravděpodobně) také v Karviné?

Vzhledem k tomu, že vítězná píseň Malovaný džbánku získala ocenění nejen u nás, ale také v Polsku (zlatá Bratislavská lyra a cena Grand Prix v polských Sopotech v roce 1977) a vryla se do srdcí posluchačů velmi intenzivně, tak nesmí chybět na žádném koncertu jak ve Slezsku, tak i v Polsku.

Všiml jsem si ve vašem diáři, že působíte jako porotce v polské verzi Star Voice (v české verzi - Tvoje tvář má známý hlas). Jak k tomu došlo, že jste se vydala do poroty této soutěže právě do Varšavy?

Byla jsem oslovena polskou televizí a tato nabídka mě nesmírně potěšila. Porotcování mě velmi bavilo a když píseň Malovaný džbánku zazněla v

podání mladého polského herce, měla jsem chvílemi pocit, že jsem na scéně právě já. Nejenom že ji báječně interpretoval, ale i jeho kostým, vizáž a pohybové kreace byly autentické a téměř nerozeznatelné od těch mých.

V Karviné lidé polsky rozumějí. Nezkusíte nějakou třeba lidovou píseň v polštině či v místním nářečí, kterému se tady říká „po naszymu“?

Docela jste mi napověděl, budu o tom přemýšlet!

Je něco co byste ráda vzkázala čtenářům našeho Deníku?

Velmi se na vás v Karviné těším a doufám, že nebudete mít obavu přijít na můj koncert. Budu ráda, když vám budu moct přinést trochu pohody, odlehčení od problémů a dobrou náladu.