Hudební nadšence z Ostravy, České republiky i celého světa čeká jubilejní 20. ročník festivalu Colours of Ostrava. V Dolní oblasti Vítkovic se uskuteční od 19. do 22. července 2023 a organizátoři si připravili řadu novinek a přivezli ty nejlepší kapely, které ve světě za poslední rok naposlouchali.

Rozpočet festivalu atakuje hranici 0,2 miliardy korun a slibuje takové hvězdy jako OneRepublic, Ellie Goulding, Macklemore či Burna Boy. Nejen o nich, ale i praktických záležitostech a rozvoji festivalu jsme si povídali se zakladatelkou a ředitelkou festivalu Colours of Ostrava Zlatou Holušovou.

Čeká nás jubilejní dvacátý ročník Colours of Ostrava. Bude i nejlepší ze všech?

Samozřejmě, to je každý rok. (usmívá se)

Co jste udělala pro to, aby se laťka festivalu posunula zase o kousek výš?

Každý ročník chystáme tak, jako by měl být poslední – bez rezerv, naplno, děláme zkrátka vše pro to, abychom dosáhli vždy na své vlastní maximum. Jinak by to nešlo, vždyť už při prvním ročníku jsme nevěděli, jestli se dožijeme druhého, festival přímo v centru Ostravy byl tehdy bizarní extrém. A takto fungujeme už dvacet let. I letošní ročník je proto na maximu našich schopností a sil.

Jak náročné bylo do Ostravy získat špičkové hudebníky jako kapelu OneRepublic nebo zpěvačku Ellie Goulding? Nebo bylo náročnější přivést například Burna Boye s jeho početným doprovodem?

Když to vezmu z pohledu toho, co bylo nejtěžší, tak skutečně musím zmínit OneRepublic, kteří jsou obrovský úlovek, a také Burna Boye, který je zase odvážný úlovek. Je to velká světová hvězda, která však v Česku ještě nevystupovala, tudíž obecně slavným se stane až po Colours, jinak je to samozřejmě hvězda první velikosti.

Přivážíte ho tedy s tím, že na něj lidé už půjdou jako na hvězdu první velikosti, nebo ho tady širší publikum teprve spíše objeví?

To se musíte zeptat jich. Když se podívají na jakýkoli jeho klip, ihned uvidí, jak velká je to hvězda. Záleží na fanoušcích, jak moc milují hudbu a objevování nových tváří. My můžeme jejich ohlasy vnímat zejména ze sociálních sítí.

A koho byste vy osobně doporučila k „objevení“ jako skrytý talent?

Mluvila bych zde hodně dlouho, protože na Colours nejsou slabé kapely. Jsou pečlivě vybrané z našich cest po světových festivalech a každá kapela je pro nás hvězda. Ať už je to třeba Ngulmiya, Aboridžinec z Austrálie, který bude mít v Gongu úžasný koncert s Janáčkovou filharmonií, nebo Hania Rani, fantastická jazzová klavíristka z Polska, nebo snad šest izraelských kapel, které jsme všechny vybrali na základě zhlédnutí koncertu přímo v Izraeli. Vše je namixováno z našich vlastních zážitků, které jsou garancí zábavy a kvality. Baví nás přivážet neobvyklé a neokoukané hvězdy.



Festival se letos poprvé uskuteční pod novým majoritním vlastníkem – investiční skupinou Rockaway Capital a s vámi stále coby ředitelkou festivalu, hlavní dramaturgyní a spoluvlastníkem. Platí dřívější ujištění, že se na charakteru festivalu nic nemění?

Ano, nic se nemění směrem k lidem, k tomu, jak se jim bude festival jevit a nic se nemění ani na naší práci. Celý tým zůstává úplně stejný, byť se lehce rozrostl zpět do předcovidové podoby, a festival jede ve stejném rytmu jako v minulosti.

Plánujete tedy o své „děťátko“ pečovat se stejnou vervou nadále a dlouhodobě?

Budu tak činit tak dlouho, dokud mi budou stačit síly. Dokud vydrží, neplánuju na tom nic měnit.



Akvizicí patrně mělo dojít ke zvýšení finanční konkurenceschopnosti, znamená to, že se v příštích letech může rozrůstat ještě výrazněji?

Nevím, co bude v příštích letech. Vím jen, co je letos. Ani před pár lety by nikdo neřekl, že bude covid, že přijde válka. Já se dnes už zdráhám uvažovat při plánování festivalu dál než za horizont jednoho roku. V dlouhodobém horizontu velké změny na festivalu neočekávám, i proto, že náklady rostou až absurdně, návštěvník by je nikdy nezaplatil a bez partnerů by to nešlo. Přistoupila jsem k prodeji majoritního podílu i proto, že ještě nejsem Věc Makropulos.

Jaké jsou náklady na uspořádání jubilejního ročníku Colours?

Bude to nejdražší festival. Ještě nikdy jsme neutratili za program méně než rok předtím a nejinak tomu bude letos. Bavíme se o nákladech kolem 200 milionů korun, které však neovlivňuje jen dramaturgie. Například hlavní scéna přijíždí z Německa, a má tak vysoké transportní náklady. Také honoráře kapelám šly šíleně nahoru. Festival je ve všech ohledech dražší a na něm to platí mnohem víc než v běžném životě. U kapel, které si braly 500 tisíc eur, dnes padají milionové částky. Když lidé chtějí čím dál větší hvězdy, musejí si uvědomit, jak drahé jsou. Třeba Burna Boy s sebou přiveze skoro dvacet vystupujících, a tyto náklady nikdo nevidí.

Napadá vás nějaká možnost, jak by mohl festival být ještě víc spjat s Ostravou, jak město ještě více reprezentovat? Je to vůbec možné?

Myslím, že jsme na maximu možného, co se týče prezentace naší Ostravy. Festival je už tak moc spjatý s Ostravou, že skutečně je to nezpochybnitelné partnerství, jasná analogie. Colours jsou Ostrava, Ostrava je Colours. Víc pro to udělat nelze. Festival je svou šířkou největší akcí svého druhu v Evropě. Jsem ráda, že i díky němu už o Ostravě nikdo neříká, že je černá. To je moje osobní vítězství. Spíše se teď Ostrava nazývá barevnou, Colours znají všude. Každý muzikant v Izraeli ví, co je Colours of Ostrava, stejně tak v Senegalu, vědí to i všichni kanadští Indiáni. Z maličkého ostravského festivalu se rozrostl na hudební mapu světa.

Není to označení „všichni Indiáni“ přece jen lehce nadnesené?

Není to nadnesené ani trochu. Je to čistá pravda. Jezdím po světě a festivalech a vždy mě překvapí, jak obrovský zvuk má Colours ve světě. Skutečně nás znají všude a všichni, kde jsou nějaké festivaly – v Brazílii, v Izraeli, v Koreji, tam všude máme spoustu fanoušků.

A vnímají Colours of Ostrava čistě jako festival, nebo se vás ptali i na zemi a město? Vědí kde a jaká Ostrava je?

Takto daleko to vnímají skutečně jako festival, jako místo setkávání neobvyklých projektů, místo, kde se najde velice kvalitní hudba z celého světa, jako kosmopolitní festival výběrového typu se vším možným.

Letos se bude na festivalu poprvé platit výhradně platebními kartami, proč?

Bude to největší organizační změna na festivalu. Kartami se dalo platit už v minulosti, kdy lidé i stánkaři měli na výběr, kterou formu si kdo zvolí. Nyní to bude výlučně platba bankovní kartou, ať už fyzickou či nahranou v mobilu nebo hodinkách. Nepůjde tedy o žádný čip na ruce, na který by se nahrávala hotovost a lidé si museli hlídat, kolik jim zbývá, případně museli peníze opět dobíjet. Budou platit vlastní kartou, přičemž klienti České spořitelny s kartou VISA budou mít 5 procent slevou na veškerou útratu. Pevně věříme, že nedojde k žádným výpadkům, protože bylo investičně velmi drahé zajistit spolehlivost systému pro velký počet návštěvníků. Zkušenosti ukazují, že platby kartami velmi zrychlují a zpohodlňují obsluhu a přesně takový festival my chceme.



Jak to letos bude s kelímky? Budou dříve tradiční nicknacky s motivy festivalu, nebo jednorázové recyklované kelímky určené k další recyklaci, jako tomu bylo loni?

Budou stejné recyklované a znovu recyklovatelné kelímky jako v loňském roce, kde jsme pevně přesvědčeni, že to je nejekologičtější forma kelímků, jakou můžeme návštěvníkům nabídnout.

Mohou návštěvníci očekávat nějaké další novinky?

Chystanou novinkou je Colours TV, kterou bych ale zatím blíže nechtěla představovat, protože je ještě „ve výrobě“. Festival každopádně doznal významné změny propojením s cyklostezkou, budeme proto pro letošní ročník otevírat jednu novou bránu z této strany festivalového areálu směrem k centru města a ve spolupráci s poskytovatelem sdílených kol budeme nabádat, aby lidé tuto formu dopravy do areálu využívali co nejvíce. Zároveň jsme dohodnuti na jejím posílení, aby kola byla skutečně dostupná. Areál bude také vyzdoben mnoha světelnými exponáty. Návštěvníci mají vyšší a vyšší požadavky na ubytování a trávení času na festivalu, proto jsme ještě rozšířili kemp o vybavené stany, nebo i stany k dovybavení jen nafukovacími matracemi. Jinak bych chtěla upozornit především na programové novinky na Meltingpotu.



Jaké to jsou?

Určitě to je scéna Cacao stage, která bude vždy začínat rituálním pitím kakaa a tancem, na které navážou taneční workshopy a taneční párty předních dýdžejů a hudebníků z žánru organic electronic a ecstatic dance. Hlavním tématem letošního Meltingpotu bude longevity, tedy dlouhověkost, o níž budou diskutovat lékaři, vědci, podnikatelé a odborníci z celého světa. Je to jedno z nejdiskutovanějších témat ve vědě i společnosti a díky lékařskému a technologickému pokroku mnozí tvrdí, že stojíme na prahu objevů, které navždy promění podstatu lidského života. Věřím, že možnost vyslechnout si o tom něco zajímavého i převratného lidé přivítají.