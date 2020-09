Nová divadelní sezona začne v Komorní scéně Aréna v sobotu 5. září 2020, kdy soubor uvede slavné drama Samuela Becketta Konec hry.

V prvním představení nové sezony uvidí diváci Marka Cisovského a Vojtěcha Lipinu. Snímek je z červnové zkoušky. | Foto: Roman Polášek

Beckett v Konci hry vytvořil postapokalyptický obraz zdevastovaného světa, ve kterém dožívají poslední lidé. Ideální prostředí pro to, pokládat si otázky o smyslu a plánu lidské existence. A nebyla by to Aréna, kdyby i do takové situace nedokázala dostat také dávku hořkého humoru. Inscenaci režíruje umělecký šéf divadla Ivan Krejčí.