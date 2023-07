Herce ostravských divadel, kteří by se jinak během sezony nemohli na jevišti potkat, dává dohromady ostravská produkce Letních shakespearovských slavností. „Z mého pohledu, tedy člověka, který byl při vzniku ostravské části shakespearovského projektu a po třicet letech u divadla, je obsazení Snu noci svatojánského jedno úžasné setkání za druhým,“ říká Vladimír Polák a dává průchod vzpomínkám na své herecké kolegy.

Vladimír Polák. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Začnu dvojrolí Oberona a Thezea. Tomáš Dastlík, dnes člen velkého hereckého souboru Divadla Na Vinohradech a postava nepřehlédnutelná z televizních seriálů, má za sebou skvělou éru v Divadle Petra Bezruče. Měl jsem příležitost si s ním zahrát, když jsem na čas pohostinsky přebíral roli u Bezručů v představení Popcorn. Jeho partnerka v představení je Zuzana Říčařová, jinak velice populární nejen seriálová herečka, kterou pamatuji ještě jako Zuzku Kajnarovou," vzpomíná Polák a pokračuje.

Vladimír Polák pro Deník, září 2022.Zdroj: Koláž Deníku/Vladimír Pryček

„Když spolu se studenty konzervatoře tvořili jakýsi sbor v představení Romance pro Křídlovku a s poezií na rtech uváděli diváky do sálu, já se chystal s panem Fišarem, Janou Bernáškovou a dalšími rozehrát dramatizaci nejkrásnější sbírky české poezie. S Honzou Vlasákem, který hraje Egea, se známe řadu let, ale na jevišti jsme se potkali jen při muzikálu Ptákoviny podle Aristofana. Z ústřední dvou mileneckých dvojic jsem se pak potkal na jevišti s Petrem Buchtou, který je známý ze seriálu Ulice, v době, kdy jako mladinký student konzervatoře hrál malinkou roličku Lepohlava v Hadriánovi z Římsů. Se Šimonem Krupou mám vztah založen na jisté hrdosti, neb jsem ho učil na konzervatoři Jevištní pohyb a nyní je to herec Národního divadla. Potkáváme se na jevišti ještě při představení Zkrocení zlé ženy, kdy je mým sokem jako Lucenzio v dobývání krásné Bianky, kterou hraje Izabela Vydrová. S ní jsem byl pár let ve společném angažmá v Národním divadle moravskoslezském, takže jsme se potkali asi v desíti inscenacích.“

Shakespeare v Ostravě: Vladimír Polák zpovídal hvězdu nedělní premiéry

Polákův výčet však ještě není zdaleka u konce. „Markéta Matulová, která se na prknech Divadla Petra Bezruče stala divácky úspěšnou vzpomínkou na Špinarku, přebírala malinkou roličku při obnovené premiéře Komedie omylů. Mé přání a skoro až podmínka byla, aby postavu Klubka hrál můj dlouholetý kolega a kamarád Jirka Sedláček. Hrajeme spolu přes dvacet let. Nedávno se derniérovala komedie Habaďůra, která vyprodávala Divadlo Jiřího Myrona třináct let. Mnohokrát jsme spolu vytvořili také moderátorskou dvojici k různým akcím. Skupina řemeslníků je doplněna Ivo Martákem, výborným muzikantem a hercem Divadla Loutek, který v ostravském shakespearovském projektu byl u první Komedie Omylů nebo u Marné lásky snahy. Navíc zlepšená zručnost poslední generace dětí je i trochu jeho zásluha, je totiž jeden z moderátorů pořadu České televize Šikulové. K řemeslníkům také patří Matěj Petrák, který mi připomíná tak trochu můj věk. Znám se léta s jeho otcem, výborným historickým šermířem, šermířským choreografem, odborníkem a tzv. zbrojířem NDM Ivanem Petrákem. Sám Matěj vystudoval bakalářské studium oboru Nonverbální divadlo na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde nyní pokračuje v magisterském studiu. Tento mim a klaun je rovněž aktivním příznivcem rozličných bojových umění.“

VIDEO: Herec Polák ze Tří Tygrů nezklamal, humor neztrácel ani během voleb

Ve svém výčtu nemůže Vladimír Polák zapomenout ani na absolventa ostravské konzervatoře Ondřeje Nosálka, jehož asi před dvaceti lety obsadil do pohádky, kterou napsal s Jiřím Sedláčkem. „Myslím, že si na to už nebude ani pamatovat. Nyní hraje v nejvíce představeních v divadle Minor roztomilého Puka, má tam za sebou už i jednu režii. Obsazení uzavírají víly a excelentní tanečnice Dominika Sýkorová, Barbora Böhm, Linda Caridad Fernandez Saez společně s Zbigniewem Kalinou. Ten již účinkoval v naší první Komedií omylů, Marné lásce snaze a před dvěma lety krásně vystřihl nezapomenutelnou roli polského faráře ve filmu Jackpot aneb Tři tygři ve filmu. K němu jsme psali s Albertem Čubou scénář s jasnou volbou, že tuto roli musí hrát Zbyšek,“ uzavírá Vladimír Polák svůj vzpomínkový pohled na kolegy.

„Potkal jsem je v průběhu posledních dvaceti let někdy někde, pak se rozlétli do světa a nyní jsou v jednom obsazení shakespearovské komedie Sen noci svatojánské. Pro ně je to obsazení jako Sen.“

Představení můžete vidět na Slezskoostravském hradě ještě do soboty 29. července.