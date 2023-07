Shakespearovské slavnosti v Ostravě o víkendu začínají, nabídnou i dvě premiéry

/FOTOGALERIE/ Jít, či nejít? To je to, oč tu běží. Ještě před hudebním festivalem Colours of Ostrava odstartuje na Slezskoostravském hradě další z tradičních kulturních projektů - Letní shakespearovské slavnosti. Slavnostní zahájení se koná už tuto neděli, 16. července večer, a to vyprodaným představením s názvem Jak se vám líbí. Na některá další představení však ještě stále vstupenky seženete. Která to jsou?

Letní shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě. Archivní snímek Denku. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň