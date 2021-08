Válíš málo? My ne! To je motto tvůrčí skupiny Hrdobci, která vznikla v roce 2014, kdy se její zakladatelé Matěj a Kuba rozhodli, že začnou točit vtipná videa ze života. Odstartovali klipem „Zprávy TV Harapes“ a později vydali třeba vtip „Kuba má holku“ nebo návod „Jak se vypořádat s rozchodem.“ Momentálně už se svému YouTube kanálu skupina tolik nevě-nuje, přesunula se totiž primárně ven, před živé publikum.

V dubnu 2015 spatřilo světlo světa první živé kabaretní představení ve Staré aréně v Os-travě, a to i s hosty. Další představení už ale Kuba zařizoval sám, spoluzakladatel Hrdobců Matěj se totiž v témže roce rozhodl odejít ze skupiny, aby se mohl věnovat hudbě. Jednočlenná skupina ale nestrádá, kabarety se z kapacitních důvodů až do roku 2019 přesunuly do většího klubu Parník a v roce 2020 se dokonce podařilo vyprodat Dům kultury Akord, kde Hrdobci oslavili s více než 400 diváky své pětileté působení. A není se čemu divit, každý si v programu najde něco svého.

„Na kabaretu vždy vystupuje řada hostů v žánrově širokém spektru výstupů, od tance, zpěvu, stand-up vystoupení, slam poetry, pantomimy, hry na hudební nástroje, akrobacie,“ popisuje pestrý program hrdobec Kuba. „Snažíme se zaměřit hlavně na umělce, kteří jsou nějakým způsobem spjatí s Ostravou a okolím,“ dodává. Diváci již mohli na představení vidět např. mistryně světa v pole dance doubles Niky Vítečkovou a Ali Klapetkovou, drži-tele Guinessova rekordu ve skoku na jedné ruce Davida Pargače a mnoho dalších. Kromě hostů jsou součástí programu i Kubovy povídky. "Vycházejí z mého života a jsou inspiro-vány tvorbou mých vzorů - Šimka, Grossmanna, Kaisera a Lábuse."

Další speciální kabaretní večer skupina plánuje již 10. září 2021 v prostorách DK Akord, a to od 19:00. Tentokrát se mohou diváci těšit na zpěváka a kytaristu Thoma Artwaye, účastnici mistrovství světa v pole dance Lucii Mikšánkovou, mistra republiky ve slam poe-try 2018 Ondřeje Hrabala, kouzelníka, jehož specializací je mikromagie Karla Pomahače a světovou bubenickou špičku ostraváka Dali Mráze.

Více informací na www.hrdobci.cz a www.dk-akord.cz.