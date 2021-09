Fanoušci jazzové hudby si v Ostravě přišli zase po roce na své. V areálu Slezskoostravského hradu se konal patnáctý ročník festivalu Jazz Open Ostrava. Hlavní hvězdou večera byl americký trumpetista Philip Lassiter. Do Ostravy přijel se svou šestičlennou skupinou a představil repertoár nového alba Live in Love.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.