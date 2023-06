Patnáctý ročník divadelního festivalu Dream Factory Ostrava dnes (ve čtvrtek 25. května) začíná. Během deseti dní představí to nejzajímavější z tuzemských divadelních počinů, doplněné také o zahraniční hosty. A vy můžete být u toho. Máme pro vás rychlou soutěž Deníku.

Hlavní program festivalu Dream Factory Ostrava uspokojí především fanoušky klasické činohry, ale nezapomíná ani na odvážnější divadelní fajnšmekry, kterým nabídne alternativnější zážitky z československé nezávislé scény.

Depresivní děti

Festivalová dramaturgie se mimo ústřední téma, které letos zní Blízko od sebe, také každoročně zaměřuje na vybranou osobnost českého divadla, s níž chce ostravské publikum komplexněji seznámit. Tímto výrazným umělcem se letos stal režisér Jakub Čermák a během zahajovacího víkendu mohou diváci poznat tvorbu režisérova uměleckého gangu Depresivní děti touží po penězích na tři způsoby - více níže.

Chcete být u toho? Pak stačí do zítřejšího rána (do pátku 26. května) do 8 hodin nám napsat název představení, které vás z letošní nabídky nejvíce zaujalo.



Své odpovědi zasílejte na e-mail petr.svitak@denik.cz, a to včetně svého jména, příjmení a telefonního čísla. My vylosujeme 10 šťastlivců, kteří od nás získají vždy 2 vstupenky do mailu na některé z uvedených představení (viz níže).



O páteční předehru se postará projekce záznamu online inscenace (memento) MOR v kinosále DK Poklad, která vznikla ještě v pro divadlo nepříznivých pandemických dobách.

Po Moru bude v sobotu 27. května následovat nekompromisně krutá, a přesto místy až dojemná groteska Očistec si zaslouží každý, ve které exceluje Zuzana Bydžovská v roli stárnoucího prezidenta.

Na problematické (nejen rodinné) vztahy v nejvyšších patrech politiky naváže inscenace Kdo zabil mého otce. Jevištní adaptace slavné francouzské literární zpovědi Édouarda Louise odkrývá vztah, do kterého patří stejným dílem vzájemné zraňování, neporozumění, vztek i láska. Jak ve světě plném chlapské pýchy, tvrdosti a strachu projevit cit, ukáže Daniel Krejčík v hlavní roli v neděli 28. května.

Nepochopení a netolerance

Témata jako nepochopení a netolerance se prolínají i dalšími inscenacemi hlavního programu. Vykouření Divadla Husa na provázku reaguje na události kolem skandálního uvedení hry režiséra Olivera Frljiće, kdy příznivci politického hnutí Slušní lidé vtrhli na jeviště a přerušili dle jejich názoru nevhodné představení. Režisér Jiří Havelka však nehraje o této ojedinělé události, ale bere si ji jako východisko, které mu slouží k vytvoření nesmírně hravého a místy dost bizarního, a přesto neskutečně výmluvného obrazu lidské omezenosti.

Režisérka Daniela Špinar si ke své výpovědi zas propůjčila archetypální příběh Rusalky, který přetvořila ve zneklidňující drama lidské identity. O tom, jak je někdy těžké přiznat si, kdo jsem, a někdy zas respektovat to, čím chtějí být druzí, bude vyprávět inscenace Divadla Letí hladní vodina: Rusalka.

Současnou adaptaci staršího příběhu představí také další pražské nezávislé divadlo Lachende Bestien. Novela Heinricha von Kleista vypráví příběh muže, kterému se stane křivda, a když mu v jeho boji za spravedlnost legální prostředky nestačí, uchýlí se k násilí. Michal Hába a Šimon Spišák v Kohlhaasovi nenabízí pouze novou interpretaci, ale autorský komentář, který si s předlohou hravě a poučeně pohrává.

Feministická odplata

Obdobně svobodný autorský přístup ke klasické látce zvolil i Lukáš Brutovský ve své Iokasté. Tato současná adaptace je totiž pokusem o feministickou odplatu na tomto mýtu. Zatímco v antice stála královna Iokasté vždy na okraji zájmu mužů (jak divadelních postav, tak autorů) a mlčky trpěla, tentokrát se konečně dostává ke slovu a má toho hodně co říct. Jak daleko je od mýtu k#metoo? To se dozvíte v československé koprodukční inscenaci Městských divadel pražských a Slovenského komorního divadla Martin.

Do 31. května je ve foyeru Nové radnice v Ostravě k vidění fotografická výstava DF / Dospívající festival Dream Factory k příležitosti festivalového jubilea, která je dílem fotografa Lukáše Horkého. Ten Továrnu na sny dokumentuje prakticky od samých začátků.

*Vstupenky na festivalová představení zakoupíte online na webu www.dfov.cz nebo v pokladně Divadla Petra Bezruče.