Svou vlastní soutěž v pojídání švestkových knedlíků budou mít i vystupující kapely. Ovocné knedlíky s různými náplněmi však budou moci návštěvníci ochutnat i v areálu festivalu. Od ruchu Trnkobraní si pak lidé mohou odpočinout na speciálních exkurzích do palírny či muzea slivovice a seznámit se tak s více než čtyřsetletou historií destilátů na Valašsku.

„Švestky a Vizovice k sobě patří již odpradávna a my jsme toto spojení okořenili a dochutili tím nejlepším z české a také slovenské hudební scény – výsledkem je festival Vizovické Trnkobraní, gurmánské hody pro všechny smysly. Samotné Vizovice navíc vynikají malebnou okolní přírodou a laskavými obyvateli, a jsou tak ideálním cílem pro letní dovolenou,“ říká organizátor festivalu Michal Šesták.

Festival chce tradičně také přitáhnout pozornost ke kulturním, řemeslným a krajovým tradicím Valašska i Vizovicka, které se díky originální knedlíkové soutěži pravidelně těší i zájmu zahraničních médií. Letošní soutěž v pojídání švestkových knedlíků bude in memoriam věnována vzpomínce na Kamila Hamerského z Víru, dlouholetého držitele českého rekordu, jenž v roce 2003 spořádal neuvěřitelných 191 knedlíků.

Výzva pro jedlíky. Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků

Grand Prix Vizovic v pojídání trnkových knedlíků je to, co dělá Trnkobraní Trnkobraním. Tato ojedinělá soutěž láká rok co rok desítky odvážlivců, kteří se pokoušejí překonat sami sebe bez ohledu na následky, které jsou naštěstí jen krátkodobého rázu.

Knedlíky se ve Vizovicích pravidelně konzumují od roku 1972 za velkého zájmu sdělovacích prostředků. Podle dochovaných údajů v městské kronice se píše v roce 1973 o rekordu – spořádaných 61 kusech knedlíků v „Soutěži o cenu města Vizovic“. O osm let později, v roce 1981, pak Josef Obdržálek z Malenovic snědl 91 kusů, v roce 1983 rovněž pan Obdržálek překračuje magickou hranici 100 kusů a vítězí s počtem 104 kusů knedlíků. Ročníkem velkého rekordu se stal rok 1984, kdy Josef Slabík z Brumova posunul laťku na 152 kusů. Nepřekonán zůstal do roku 1992, kdy František Pohorský z Tečovic spořádal 155 trnkových knedlíků.

Rekordní hranice se pak posouvaly i v dalších letech. Dlouholetým držitelem českého rekordu byl Kamil Hamerský z Víru, který v roce 2003 spořádal neuvěřitelných 191 knedlíků. V roce 2018 ho však překonal Radim Dvořáček z Ostravy neuvěřitelným výkonem 202 knedlíků, který se v té době tak stal novým českým a moravským rekordmanem. Zatím nejlepší výkon v této soutěži a zároveň světový rekord drží Patrik Bertoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.

Loni soutěž ovládl znovu Radek Dvořáček z Ostravy, který snědl v součtu 205 knedlíků a překonal tak dokonce svůj vlastní český rekord z roku 2018.

O soutěži v pojídání švestkových knedlíků

Uskuteční se v sobotu po 13. hodině a je jako každoročně otevřena široké veřejnosti. Konzumují se výhradně knedlíky vyrobené dle originální receptury. Soutěže se účastní osm soutěžících. Minimální zkonzumovaná porce je letos 30 knedlíků. Dokladem o zkonzumovaných knedlících jsou pecky, které soutěžící odkládá na talíř. Během soutěže se nesmí kouřit a odcházet z pódia. Jako příloha je povolen omastek a cukr.

O soutěži:



- hmotnost trnky před uvařením 20 g – včetně těsta 30 g

- pecky se nejí – slouží jako důkaz konzumace

- časový limit soutěže 1 hodina

- povolené přílohy: omastek a cukr

- soutěžící má povoleno: cvičit, chodit po podiu, povolit opasek

- soutěžící nesmí: kouřit, opustit pódium

- soutěží se na vlastní nebezpečí - (písemné prohlášení podepisuje před soutěží každý účinkující)

- soutěžící musí být starší 18 let

- pokud kvůli nevolnosti opustí soutěžící podium, soutěž pro něj končí



Recept: jde o spařované těsto, hrubou mouku, žloutky, mléko, špetku soli

PROGRAM

pátek 18. srpna

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

18:15 - 19:30 Mirai

19:45 - 20:45 Šrouby a matice

21:00 - 22:30 Jaromír Nohavica

22:45 - 23:45 Argema

00:00 - 01:00 Horkýže slíže

01:00 - 02:00 Premiér

sobota 19. srpna

11:00 - 11:45 vítěz talentové soutěže

12:00 - 13:00 Barbora Poláková

13:15 - 14:15 Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků - Memoriál Kamila Hamerského

13:15 - 14:00 Hodiny

14:15 - 15:00 Rozálie Havelková

15:15 - 16:15 Visací zámek

16:30 - 17:30 Gang Ala Basta

17:45 - 18:45 Tomáš Klus

19:00 - 20:00 Poetika

20:15 - 21:45 Kryštof

22:00 - 23:00 Fleret

23:15 - 00:15 Traktor

00:15 - 02:00 Kosovci