Herci, olympijští medailisté, hudebníci, modelka i cukrář budou čelit výzvě, které se postaví v soutěži StarDance. Jmenovitě jimi budou herečky Ivana Chýlková a Darija Pavlovičová, zpěváci Tereza Mašková a Richard Krajčo, kajakář Vavřinec Hradilek, modelka Iva Kubelková, herec David Prachař, cukrář Josef Maršálek i manželská dvojice, snowboardistka a herec, Eva a Marek Adamczykovi. Dvanáctý ročník oblíbené taneční show bude Česká televize vysílat od 14. října.

Představení finalistů Star Dance | Foto: Deník/Michal Bílek

Účast ve StarDance je pro všechny zúčastněné velkou výzvou. „S Markem jsme to ale doma moc neřešili, byla jsem pořád pracovně pryč. Marek mě vždycky ve sportu podporuje a já ho teď taky ráda podpořím. Chceme si to vyzkoušet! Navíc nám přijde vtipné, že budeme stát proti sobě,“ uvedla Eva Adamczyková.

Kajakář Vavřinec Hradilek zmínil, že kvůli sportu taneční vynechal, a tak teď bude mít šanci složit reparát. „Všichni říkají, že sportovci mají tu výhodu, že mají kondičku. Řekněme, že na tom něco je, ale já se spíš obávám, jak zvládnu rytmus,“ poznamenal.

Motivaci k účasti mají soutěžící různou. Například herečka Ivana Chýlková pragmaticky říká, že jednou za život by člověk do tanečních jít měl. „Když mi volali z produkce, odpověděla jsem, že je škoda, že se mi neozvali před deseti, patnácti lety. Že bych se rozhodovala asi rychleji. Doma, když jsem to řekla klukům, jsem čelila menšímu nátlaku – zejména syn tvrdil, že bych měla StarDance zkusit,“ vyprávěla herečka.

Krajčo: Poskakovat po pódiu by mi šlo

Bez většího váhání reagovala na pozvání do tanečního klání zpěvačka Tereza Mašková. „S chutí přijímám výzvy a tohle rozhodně výzva je! Bude to dřina, zábava, stres a hlavně zkušenost. Jsem zvědavá, jak zvládnu skloubit tanec s hraním a koncerty. Ale doufám, že se v soutěži dostanu daleko,“ netajila se svými ambicemi Mašková.

Richard Krajčo je naopak dost sebekritický. „Poskakovat po pódiu by mi šlo, ale skutečně tancovat pod dohledem profesionálů, kteří netuší, že neumím ani valčík, bude těžký úkol. Snad se to naučím, moje žena se mnou odmítá tancovat, tak teď budu mít možnost to dohnat,“ zasmál se Krajčo.

David Prachař bere svou účast ve StarDance jako možnost pro zlepšení zdravotního stavu. „Ano, protože budu mít nějaký režim, odejdu z domova a budu cvičit, takto to bude oficiální. Slibuju si od toho, že si vylepším imunitu. Říkali mi, že k ruce budeme mít i fyzioterapeuta a psychologa, tak takovou pomoc možná budu potřebovat,“ řekl Prachař. Od účasti pekaře a cukráře Josef Maršálka všichni očekávají, že jim bude hezky „podstrojovat“.

Zdroj: Youtube

S kým budou známé tváře tančit, zatím není jasné – dohromady se totiž dají až během zkoušek a konečné páry budou známé až v průběhu června. Oporou a mentory jim budou profesionální tanečníci, z nichž se zhruba polovina v soutěži už objevila, další polovinu tvoří nováčci. Potřetí se před kamery vrátí Martin Prágr i Lenka Nora Návorková, která StarDance vyhrála s hercem Jiřím Dvořákem. Vítězi se stali také Dominik Vodička, který tančil s Veronikou Khek Kubařovou, a Adriana Mašková v páru s Janem Cinou.

Předchozími řadami nezatížený pohled na soutěž naopak letos vnesou Kateřina Bartuněk Hrstková, Zuzana Dvořáková Šťastná, Dominika Rošková, Jakub Mazůch a Daniel Kecskeméti.

Staří známí moderátoři i porotci

Unikátem je Jan Tománek, který se z pozice porotce letos vrátí do role tanečníka. Soutěže se už nemůže dočkat. „Těším se na StarDance. Měl jsem tu obrovskou možnost, že jsme se ženou mohli zažít první ročník. Mám radost, že se sem můžu pravidelně vracet. A těším se na vás dva,“ řekl na adresu moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena nejstarší z účastníků Tománek.

Moderátoři StarDance Marek Eben a Tereza KostkováZdroj: se svolením České televize

Porotu budou letos tvořit jen tři hodnotící - Tatiana Drexler, Richard Genzer a Zdeněk Chlopčík. Choreografický dohled nad soutěží bude mít, stejně jako v předchozí řadě, Marek Zelinka. Ten soutěž vyhrál v roce 2015 s Marií Doležalovou. Diváci letos nepřijdou ani o doprovod MoonDance Orchestra Martina Kumžáka.

V jedenácté řadě StarDance zvítězil herec Jan Cina s profesionální tanečnicí Adrianou Maškovou. Druhá skončila farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká, která tvořila taneční pár s Markem Dědíkem. Bronzovou příčku obsadil bookmakery favorizovaný krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.

Průměrná sledovanost první série se pohybovala kolem dvou milionů diváků, poté ale jejich zájem poklesl a průměrně se na ni dívalo od 1,6 do 1,3 milionu lidí. Jedenáctou řadu v roce 2021 sledovalo 1,57 milionu diváků. „StarDance je pro veřejnoprávní instituci, jako jsme my, přesně tou esencí, kterou bychom měli přinášet,“ uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Show letošním ročníkem naváže na šestiletou spolupráci s Centrem Paraple, které pomáhá vozíčkářům s poškozením míchy. Zatím pro ně vybrali celkem 76 milionů korun.

Na televizních obrazovkách se taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky objevilo poprvé v roce 2004 v Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala i ČT.