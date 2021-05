V rámci tohoto jubilea se uskutečnil i křest tematického leporela ostravského výtvarníka Václava Šipoše.

Historie knihovny je bohatá stejně jako historie města Ostravy. Zažila válku, uzpůsobení fondu fašistické propagandě, komunistický režim a jeho ideologii, Sametovou revoluci i novodobou demokracii.

„Od mého nástupu do knihovny uběhlo třicet let, uteklo to rychle, i přes svůj věk knihovna nechátrá, změnila se, je živější, pružnější, modernější a samozřejmě krásnější,“ uvedla současná ředitelka KMO Miroslava Samelová.

Mezi hosty setkání nemohl chybět ani Jaromír Nohavica, který zahrál svou skladbu Knihovník a při křtu čtyř tematických brožur Václava Šipoše převzal rol kmotra.

„V ostravské knihovně jsem před pětačtyřiceti roky půjčoval knížky. A jsem rád, že jsem v ní mohl strávit krásných pět let.“ Půjčování zahájila Obecní veřejná knihovna a čítárna v budově školy v tehdejší Hasnerově ulici v únoru 1921, v roce 1929 se přestěhovala do budovy Městské spořitelny na náměstí dr. E. Beneše a nyní ústřední knihovna sídlí v budově u Sýkorova mostu. Spolu s ní pak funguje v městských obvodech jejich 28 poboček.