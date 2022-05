Do soutěže se zapojili studenti z většiny českých vysokých uměleckých škol. Zúčastnili se jí také studenti ze Slovenska a Polska.

Studenti přihlásili do soutěže celkem 36 děl, a to do tří kategorií: autorská kniha, kniha-objekt a virtuální kniha. Odborná porota vybrala pro výstavu 29 knižních artefaktů.

Vítězové jednotlivých kategorií a další ocenění budou vyhlášeni v rámci vernisáže v Galerii Fakulty umění (GAFU) v Českobratrské 16 v Moravské Ostravě, která se uskuteční ve středu 25. května v 17 hodin.

Výstavu si budou moci zájemci prohlédnout do 17. června 2022.Ambicí soutěže BookVision je stát se pravidelnou přehlídkou studentské tvorby, jež umožní mezinárodní srovnání, setkání děl, jejich autorů a vzájemnou inspiraci.

Autorské knihy, jež jsou pojímány jako prostor pro volnou uměleckou tvorbu, jsou nedílnou součástí umělecké scény od 60. let 20. století. Jsou médiem, které se za léta nejen nevyčerpalo, ale zdá se, že spíše zažívá rozmach a stává se uměleckým výstupem mnoha mladých autorů napříč obory.

Mezinárodní soutěž BookVision vytváří platformu pro vzájemnou konfrontaci tvorby autorských knih nastupující generace z vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult. V minulosti se konalo 11 ročníků soutěže Fenomén kniha, již organizovala docentka Blanka Růžičková z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Po odmlce a v nové podobě přebírá BookVision štafetu organizace soutěže.