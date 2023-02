První eponymní album vydal v roce 2009. Za čtyři roky následovalé album druhé, s názvem Torus. Z tohoto alba bylo vydáno i několik singlů, které se umístily v UK Singles Chart v top 25. V Ostravě si našel čas i na krátký rozhovor pro Deník.

Páteční noc ve Fabricu patřila drum and bassu, do Ostravy dorazil Sub Focus

V České republice jste již poněkolikáté a rád se k nám vracíte, za což jsme i my velmi rádi. Je pro vás osobně Česko v něčem výjimečné?

Nick: Určitě, Česká republika byla jedním z prvních míst, kde jsem začínal hrát, a vždy pro mě byla oblíbeným místem, kam jsem se rád vracel. Obzvláště v rámci drum and bass je zde vynikající publikum. Bylo skvělé sledovat, jak se zde rozvíjí také festivaly jako Let it Roll nebo Beats for Love právě pro fanoušky elektronické hudby.

Hrajete v malých klubech, ale také na festivalech a ve velkých halách, jako například Printworks v Londýně. Jak se liší příprava takových show a jejich atmosféra?

Nick: Rád hraji v malých klubech, protože si mohu vyzkoušet, jak fungují pro publikum nové skladby, a také rád cítím tu energii z publika, když jsem lidem tak blízko. Líbí se mi variabilita prostor, ve kterých hraji. Velké prostory jsou úžasné, když před sebou vidíte ten dav lidí, ale je to také velká dávka stresu. Když jste zmínila Printworks, tam jsme chystali opravdu velkou show se spoustou světel a techniky, takže tam je větší riziko, že se může něco pokazit. Konkrétně tuto show s názvem Circular Sound bychom rádi prezentovali také v Evropě.

Zdroj: Youtube

Zanedlouho se chystáte na turné po spojených státech se třemi dalšími DJ (Dimension, Culture Shock, 1991). Připravujete individuální sety nebo budete hrát tzv. back to back?

Nick: Budeme hrát převážně individuální sety, ale plánujeme také afterpárty, kde si dáme i back to back. Rádi také spolupracujeme s místními DJ, jelikož drum and bass kultura ve spojených státech je na vzestupu, ale co se týče jednotlivých show, rádi tam jezdíme ukázat, jak se to dělá u nás.

Mimo Vašich vlastních nahrávek také často spolupracujete s ostatními producenty, jako například s Markem Wilkinsonem, ale také s lidmi mimo drum and bass scénu, jako například MNEK. S kým dalším byste rád v budoucnosti spolupracoval?

Nick: Určitě. Rád bych spolupracoval v rámci drum and bass s Fred Again, který má v současnosti skvělou hudbu, to by mohlo být zajímavé.

Dnešní set jste si velmi užíval a slyšeli jsme také nějaké nové skladby. Pracujete na novém albu?

Nick: Zatím nemůžu nic konkrétního potvrdit, chystáme ale prohlášení, které brzy zveřejníme. Nicméně pracujeme na nových věcech, to můžu říct.

Poslední otázka. Hodně cestujete po světě, pokud zrovna máte čas pro sebe, co si pustíte do sluchátek

Nick: Většinou se snažím neposlouchat vůbec nic, mám totiž takovou teorii, že je potřeba se od hudby čas od času očistit. Když děláte tuto práci, hudbu posloucháte prakticky pořád. Když se připravujete na show, když hrajete, když skládáte novou hudbu. Myslím si, že se může stát, že když už posloucháte hudbu moc často, ztrácíte tu schopnost si ji užívat. Když už si ale něco chci poslechnout, pak je to elektronická hudba, ale spíše uklidňující, bez bicích, například od Jona Hopkinse. Je to pro mně samozřejmě také zdroj inspirace, nicméně nesmím se nechat moc ovlivnit. (smích) Sám také chodím do klubů, například na Ibize, kde jsem rád v davu mezi fanoušky.

Ptali se: Katarina Andršová a Jiří Baran