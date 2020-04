Zkušený taneční mistr a StarDance porotce vybídne české seniory, aby se s ním doma dali do tance. Dvaadvacet pětiminutových dílů každou sobotu i neděli. A v nich vždy kratinká choreografie, která se dá tančit bez partnera i v páru.

Dojde na všechny známé standardní a latinskoamerické tance v rytmu populárních melodií, láká k aktivitě průvodce pořadem Zdeněk Chlopčík.

„Hudbu jsem vybíral dlouho, aby měla švih. Vrátil jsem se do vzpomínek z dětství, třeba písničky Semaforu jsme s tatínkem zpívali při umývání nádobí. Budu rád, když ti, kdo jsou sami doma, ucítí, že na ně ostatní myslí. A budou se na svět dívat pozitivně a s úsměvem. A pokud si s námi pět minut zatančí, budou se cítit fantasticky.“

Jednoduchou choreografii představí spolu s tanečním mistrem vždy jeden seniorský pár.

„Na nás vyšlo natáčení valčíku, waltzu, blues, twistu a foxtrotu. Tréma není, prostředí je domácké, všichni jsou příjemní. Jen naši mladí o tom nemají ponětí, nic jsme jim neřekli. Až kdyby nás sháněli a měli obavu, kde jsme, museli bychom přiznat barvu,“ usmívají se manželé Anna a Jindřich Balonovi ze Šenova nedaleko Ostravy.

Do tanečních spolu chodí už třináct let a tanec coby koníček seniorům vřele doporučují. „Ať se lidi zvednou z pohovek a jdou se točit. V tanečních je skvěle. Veselo, člověk se odreaguje, a i když někdy něco bolí, to se překoná.“