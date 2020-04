Dům kultury města Ostravy (DKMO) pro vás má nachystán na dnešní večer zajímavý program. Stačí se připojit od vás z domu na Moje kino LIVE. Na dnešní večer je připravena filmová lahůdka s názvem Mládí.

Stačí když se kouknete na webové stránky DKMO a ve 20.30 budete připraveni na vaší sedačce, třeba i s popcornem.

Mládí je film režiséra Paola Sorrentina z roku 2015 a objeví se v něm mnoho známých herců jako Rachel Weisz, Jane Fonda, Harve Keitel, Michael Caine a mnoho dalších.

A co vás v tomto dramatu čeká? Podle slov distributora se podíváte do luxusního lázeňského hotelu ve švýcarských Alpách. Každý rok se zde setkávají staří přátelé Fred Ballinger a Mick Boyle. Letos se zde Fred léčí pod dozorem své dcery a mezi léčebnými kúrami s Mickem vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele a filmového režiséra a se suchým humorem komentují své chátrající tělesné schránky. Kypící život kolem nich a ostatní excentričtí hosté – jihoamerická fotbalová legenda, mladý herec z Kalifornie nebo současná Miss Universe – jim poskytují bohaté podněty k úvahám o mládí, kráse, kreativitě, zkrátka o všem, co zahání myšlenky na blízký konec.

pif