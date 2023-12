„Barvičky" tak budou mít možnost přivítat tvůrce nestárnoucích hitů, který hudbou vystavěnou na pevných základech rocku, funku, soulu a rhythm and blues oslovuje miliony fanoušků již po několik dekád. Během Lennyho vystoupení v Dolních Vítkovicích zazní 19. července skladby z nové desky Blue Electric Light, jejíž vydání je ohlášeno na březen příštího roku.

Lenny Kravitz a jeho letošní klip

Zdroj: Youtube

„Jsem nesmírně šťastná, protože se nám při skládání programu opravdu daří! Hudební nabídka pro rok 2024 reprezentuje nebývale široké spektrum žánrů v podání nesporně kvalitních interpretů. V programu máme několik letošních nominantů na Grammy i další ceny a teď také globální legendu rockové a funky muziky Lennyho Kravitze. O jeho vystoupení jsme usilovali v minulosti již několikrát a letos to konečně vyšlo,“ komentovala ohlášení další vystupující hvězdy ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Lenny Kravitz je nominantem i držitelem dlouhé řady ocenění, mezi nimiž se zvláště vyjímá Grammy za mužský rockový vokální výkon, kterou v letech 1999 až 2002 získal čtyřikrát za sebou, čímž vytvořil dosud nepřekonaný rekord.

