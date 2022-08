Ostravské shakespearovské slavnosti si zakládají na spojování herců, kteří v Ostravě působí nyní, a těch, kteří některým ostravským divadlem v minulosti prošli. V Praze je nyní takových herců spousta. Stýkáte se mezi sebou?

Je sice pravda, že takových herců je v Praze dost, ale myslím, že je to více statistický údaj, než že bychom se nějak cíleně scházeli. To určitě ne. Ale když se občas sporadicky vidíme, tak se vždy řeč k Ostravě stočí. Ale spíš v nostalgickém duchu.

V Divadle Petra Bezruče jsi prošel celou řadou shakespearovských inscenací. Mezi všemi mě zaujalo Zkrocení zlé ženy z roku 2012, v němž ženské postavy hráli muži. Šlo tedy o inscenační způsob, který byl běžný v Shakespearově době. Hrál jsi Kateřinu, jak vzpomínáš na tento projekt?

To mě velmi bavilo. I když mám od té doby už asi navždy zkrácené achilovky kvůli chození na podpatcích, tak to bylo velmi úspěšné představení, se kterým jsme projeli celou republiku. Jednalo se o roli, kterou jsem v Divadle Petra Bezruče dohrával jako vůbec poslední.

Po následném odchodu do Divadla na Vinohradech jsi účinkoval v roli Fredericka v Jak se vím líbí, navíc dodnes stále hraješ v inscenaci Romeo a Julie.

Ano, a tuto inscenaci jsme nyní hráli už druhým rokem ve Valdštejnských zahradách, které jsou součástí sídla Senátu Parlamentu České republiky. Takže se jedná o můj další open-air projekt. Jsem rád, že se všechny reprízy podařilo vyprodat.

Cítíš v podobných venkovních projektech větší kouzlo než v běžném divadelním sále?

Svým způsobem zřejmě ano. Možná je to odkazem na původní inscenační praxi shakespearovských her, které se hrávaly v divadle The Globe, a všechno to bylo asi takové syrovější. Takže když dnes herec hraje venku, tak to pro něj možná určitý nádech staré divadelní doby má.

Jak se ti daří skloubit náročná natáčení v televizních seriálech s divadelní prací ve stálém angažmá? Jsou herci, kteří potřebují třeba celý den klid, když mají večer náročnější představení, předpokládám, že v Praze si takový klid může dopřát jen málokdo.

Člověk si na to musí zvyknout. Musím ale říct, že v Divadle na Vinohradech nejsem zdaleka tak vytížený, jako jsem byl během angažmá v Divadle Petra Bezruče, kdy jsem od roku 2004 do roku 2014 hrál téměř ve všem. V mém současném působišti je soubor daleko početnější, takže nemám tak enormní vytížení. Ale je pravda, že když jsi obsazen v projektu, který se točí denně a za jeden natáčecí den musíš zvládnout i dvanáct nebo šestnáct obrazů, tak si na to holt musíš zvyknout. Mně ale divadlo umožnilo mít večer volno v případě, že jsem točil celý den. Když jsem vstupoval do natáčení Ulice a dostal jsem na naučení padesát papírů A4, tak jsem se učil třeba i 14 dní dopředu. Po roce si ale paměť tak vycvičíš, že ti stačí se na to večer před natáčením kouknout.

Tomáši, šlo vlastně o dvojitý prázdninový návrat. Zaprvé ses vrátil do inscenace uváděné v Ostravě a zároveň se vrátil do projektu Letních shakespearovských slavností po dvanácti letech, kdy jsi účinkoval v inscenaci Romeo a Julie. Jak vzpomínáš na své dřívější účinkování v amfiteátru Slezskoostravského hradu?

Ano, ve zmiňované inscenaci jsem hrál Parise. Byla to velice příjemná zkušenost, takže teď, když se vracím do Ostravy, mě jímá nostalgie. Mám za sebou čerstvě kostýmní zkoušku a musím říct, že už jen příjezd do industriálního města se mnou zamával. Moc se těším na festivalovou atmosféru, proto jsem ostatně s účinkováním v projektu souhlasil.

Na koho z obsazení ses těšil?

Se Zuzkou Kainarovou se potkáváme pracovně poprvé právě v rámci tohoto projektu, i když nás kdysi zkoušeli ve finálovém výběru jako dvojici právě do Ulice. Myslím, že jsme si lidsky sedli. Těšil jsem se hodně na celou enklávu známých ještě z mého ostravského působení. Na tebe, na Petra Buchtu, Jirku Sedláčka, Šimona Krupu a na spoustu dalších.

Ptal se Vladimír Polák