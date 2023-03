V listopadu přivezl ukrajinský soubor Lords of the sound hudbu německého oscarového skladatele Hanse Zimmera (Pearl Harbor, Mission: Impossible, Spider-man, Interstellar, Piráti z Karibiku…), v únoru pak stejný soubor nechal vzpomenout na dramatickou i malebnou hudbu z Pána prstenů a Hobita. Nyní, zdaleka však ne naposled, Ostravou zní další tóny známé z filmových pláten.

„Je skutečně trendem poslední doby, že i v Ostravě nyní víc zní filmová hudba. Promotéři vědí, že je o ni zájem a funguje to. Což vidíme i my díky pronájmům, protože pro koncerty pouze poskytujeme prostory,“ uvedl pro Deník ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina. „Není náhoda, že tato hudba v Ostravě frčí,“ reaguje na globální zásah této produkce.

Orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava a japonský dirigent Chuheie Iwasaki, multifunkční aula Gong, Ostrava, 14. 3. 2023.Zdroj: se souhlasem Janáčkovy Filharmonie/Ivan Korč

V úterý, stejně jako v ostatních případech právě v Gongu, zahájila dvoudenní program Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO). Posluchačům nabízí známé fóny těch největších hollywoodských trháků – a nejen jich. Gongem zní hudba například z Titaniku, Gladiátora, Avatara, Star Wars, Dne nezávislosti či Schindlerova seznamu. To vše pod taktovkou japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho. Výsledkem je zaplněné hlediště.

„Řekl bych, že kinematografie obecně je širokou veřejností vnímána dost masivně. Hudba je její nedílnou, ovšem doprovodnou součástí. Se vzrůstajícím zájmem o filmy roste logicky i zájem o soundtracky z nich. A pokud se jedná opravdu o kvalitní hudbu, která je uchopitelná symfonickým orchestrem, to je pak naše pole působnosti,“ řekl Deníku ředitel JFO Jan Žemla.

Pro Janáčkovu filharmonii to však není nový repertoár, v různém podání a obměně nabízí posluchačům v určitých intervalech filmovou hudbu už roky. Nyní se však přidávají i další soubory.

„Zahrát filmovou hudbu dobře, to chce opravdu profesionální hudebníky. Spojeny s tím jsou rovněž nemalé finanční náklady například ve formě licenčních nebo autorských poplatků, chce to také relativně dlouhou přípravu. Je to tedy i trochu výzva,“ dodává Žemla, podle něhož si to JFO může dovolit a bude-li zájem návštěvníků, bude orchestr v trendu pokračovat.

A hudebně-filmová sezona v Ostravě zdaleka nekončí. 25. března do Ostravy zavítá orchestr Prime Orchestra, který přiveze hudbu z nejslavnějších kultovních filmů, o měsíc později, 28. dubna, pak přijede Harry Potter Orchestra Live Tribute se známou hudbou z filmů o nejslavnějším kouzelníkovi světa.

Druhý koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava se koná dnes (ve středu) od 18 hodin. Vstupenky jsou stále k dispozici.