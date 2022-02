Prezentace Marka Sibinského nazvaná Basis of Gray (Základ šedé) se stala součástí cyklu výstav nazvaného Ostrava sobě, který vznikl už předloni.

„Jeho cílem bylo navázat na výstavní strategii v oblasti představení umělců se vztahem k regionu. Vloni měli vystavovat čtyři: Václav Rodek, Eliška Čabalová, Marek Sibinský a Michal Kalhous. Situace kolem pandemie však nakonec umožnila zrealizovat pouze tři výstavy a výstava Michala Kalhouse byla přeložena na letošní rok. I nadále se tak budeme seznamovat s výjimečnými současnými umělci, kteří jsou s naším regionem spjatí,“ uvedl pro Deník náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který měl nad celou akcí záštitu.

„Námětem děl Marka Sibinského jsou lidé, kteří kráčejí krajinou. Ale mohou to být také lodě na břehu přístavu či letadlo mířící vzhůru nebo výstřižek ze zpravodajstvía třeba i rodinná fotografie, nebo snímek z mobilního telefonu. Elektronicky zachycený okamžik průběhu běžného života. Je to mrknutí oka ve chvíli, kdy si uvědomíte, že právě to mrknutí oka v tento detail, tato sekvence je důležitá,“ míní kurátor Sibinského výstavy Róbert Makár.

„Základem mých prací jsou manipulované autorské fotografie, které převádím do základní šedé barvy a poté je doplňuji o počítačový rastr různých tvarů a velikostí. Vytištěné práce pak dotvářím manuálním tiskem přes ručně vyrobené šablony, nebo opětovným digitálním či UV tiskem. Šablony pro experimentální tisky vznikají z materiálů používaných v jiných oborech, jako například stavebnictví, kde využívám armovací tkaniny nebo kovové perforované plechy. Jako tiskovou barvu často využívám grafitové mazivo a včelí vosk, mají pro mne nenahraditelné vlastnosti,“ vysvětluje Marek Sibinský.

A čím mu tak učarovala grafika?

„Grafika poskytuje škálu prostředků, které mi vyhovují, dávají prostor k experimentům a přesahům. Některá témata řeším na hranici grafiky a malby, nebo grafiky a animace. Ale tato škála médií vyplývá z potřeby řešení daného tématu nebo série, která vyžaduje určité postupy a třeba i experimentování. Rád při práci hledám inspiraci pro nové vizuální prostředky, nejen v samotné grafice, ale i například v digitálních médiích,“ dodal Marek Sibinský.

Ten patří v současné době k našim předním grafikům střední generace. I do budoucna má Marek Sibinský řadu plánů. Čekají ho výstavy nejenom u nás, ale také například na několika místech v Polsku.