Cílem stanice je propojit fanoušky, kterým chybí živá hudba, s organizátory koncertů a akcí, kteří počítají minuty do doby, než začnou být opět aktivní. Díky zkušeným hudebním dramaturgům se rádio může chlubit různorodými (nejen) hudebními pořady. Podařilo se tak vytvořit úplně první a naprosto unikátní projekt, který spojuje celou hudební komunitu.

Do projektu je momentálně zapojeno 22 festivalů a promotérů napříč hudebním spektrem i republikou. Na své si tedy přijdou fanoušci jazzu, hiphopu, metalu, ale i klasické hudby.

Nejen koncerty a neutichající multižánrové playlisty si mohou posluchači pustit. United Live Radio připravuje i vlastní pořady. Za jedním z nich stojí i festival Beats for Love.

Podívejte se na fotogalerii z jednoho z ročníků Beats for Love v Ostravě

„Jsme moc rádi, že vznikl projekt United Live Radio. V dnešní složité době je to pro nás i ostatní další možný kanál, jak být ve spojení se svými fanoušky a to je skvělé. Aktuálně v našem týmu připravujeme vlastní pořad o taneční hudbě a věříme že bude mít širokou posluchačskou základnu, stejně jako celé United Live Radio,“ říká o projektu ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.

Dlouhé chvíle v karanténě si díky festivalu Štěrkovna Open Music mohou posluchači zkrátit třeba tancem. „Chtěli jsme vybrat to nejlepší, co se nám podařilo, a proto odvysíláme live záznam koncertu Symphonic Dance Music z Ostravar Arény, který je unikátním spojením DJe a symfonického orchestru,“ přibližuje Matěj Ostárek.

„Muzikanti hrají ve speciálních aranžích od Honzy Lstibůrka skladby například od Fatboy Slim či Prodigy. První uvedení bylo v létě 2019 u nás na festivalu a byl to neuvěřitelný příval energie a emocí. Doufáme, že zážitek z tohoto projektu si budou moci posluchači užít také naživo v rámci dalších festivalů,“ dodává.