„S OFFenzívou přinášíme inscenace spíš alternativnějšího rázu, které se do Ostravy v rámci jiných projektů dostanou jen stěží. Kromě toho se tahle netradiční představení snažíme zasadit do nedivadelních,“ říká umělecký šéf projektu a režisér Pavel Gejguš.

„Ddíky netradičním prostorám v inscenacích často nacházím nový rozměr, z minulého roku jsem si právě díky zasazení divadla mimo své přirozené prostředí odnesl spoustu silných zážitků. Vzpomínám například na Divadlo X10, které hrálo své samo o sobě už dost syrové představení v prázdných podzemních garážích, to pro mě mělo skvělou atmosféru. Stejně tak mi utkvělo v paměti vzkříšení prostor ostravského Hotelu Palace spolkem Depresivní děti nebo pouliční divadlo Šimona Plisky a Andreje Lygy před Novou Karolinou, kde se zastavovali kolemjdoucí lidé, kteří by dost možná na festival alternativního divadla sami nikdy nešli,“ vzpomíná Gejguš.

Velmi inspirativní by měla podle jeho slov být brněnská umělecká platforma D’Epog, která vystoupí v prostorách bývalého Obchodního domu Ostravica-Textlia. Silná atmosféra domu by se měla vhodně potkat s nábojem představení. Inscenace Vztek od pražského A studia Rubín se zase odehraje v oblíbeném ostravském podniku La Petite Conversation a to přímo na baru místo v divadelním sále.

„V dramaturgii jsem vybíral alternativní představení nezávislých souborů, která se dají zasadit do neobvyklých prostor. Zároveň jsem oslovoval především neostravské spolky, abychom na festival přivezli něco, co tady normálně k vidění není. Chtěl jsem program sestavit tak, aby vznikla pestrá skládačka divadelních forem a způsobů vyjádření. Tedy nejen činohra, ale také pohybové divadlo, improvizace, či loutkové divadlo. Díky tomu bude letos například ve Fiducii možno zhlédnout loutkové představení pro dospělé s názvem Tisíc tuctů. Tematicky se ale nijak nevymezujeme, v tomhle ohledu jsou jednotlivé inscenace hodně rozdílné,“ pokračuje Gejguš.

Festival zahájí olomoucký soubor Divadla na cucky, který uvede zajímavou hru Opletal zrežírovanou výraznou osobností českého divadla Michalem Hábou. Netradiční a velmi intimní zážitek nabídne sólo Dominika Migače s názvem Prefaby. Unikátní bude především v tom, že Dominik bude hrát jen pro sedm diváků. S uměleckou improvizací se představí skupina My kluci, co spolu chodíme, s diváky bude putovat Ostravou v inscenaci OK(N)o švýcarské novocirkusové duo Cie Pieds Perchés, což jsou dvě akrobatky, které nepředvádí klasickou cirkusovou show, ale skrz pohybové divadlo a závěsnou akrobacii vyjadřují hlubší myšlenky.

Festival Offenzíva vzniká ve spolupráci s polským projektem ShakespeareOFF a jeho organizátoři přebrali model, který v Gdaňsku během velkého a věhlasného festivalu shakespearovských děl využívají při jejich off programu. „Model je postavený na v Čechách ještě dost atypickém systému, který spočívá v soutěžní formě celého festivalu. Všechny soubory, které k nám přijedou, mají sice uhrazené základní technické požadavky a cestu, ale nejsou jim vyplacené honoráře. Soubory místo toho mezi sebou soutěží o finanční ceny, které podle toho přejatého polského modelu získají dvě porotou nejlépe ohodnocená seskupení. Kromě toho mohou o kvalitě inscenací hlasovat i diváci, kteří

je po každém představení mohou pomocí žetonů známkovat od jedničky po pětku jako ve škole. Výsledky hlasování se poté zprůměrují, abychom byli spravedliví a výsledek nezávisel na tom, kolik na které představení přijde lidí, a na konci festivalu poté vyhlásíme i favorita diváků,“ zakončil Pavel Gejguš.