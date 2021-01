Právě fenomén paměti, pomíjivosti, vzpomínání a zapomínání se táhne výstavou jako červená nit. Oba autoři – jeden skrze pastiše (díla záměrně napodobující renesanční a barokní kresby) a druhý prostřednictvím instalace poukazují na to, že paměť je dnes, v době plné snadných možností k uchovávání dat či vzpomínek, zakrnělá nebo neúplná.

Zároveň dokládají věčnou touhu člověka po nepoznaném a novém a jeho obavy z rutiny a monotónnosti, která ovšem k životu mnohdy také patří. Paměť je v podání autorů křehká nádoba, jejíž amnézie může uškodit nejen jednotlivci, ale i celé společnosti.

Otevření se musí obejít bez vernisáže, hudby, bez lidí; představení výstavy se přenese do on-line prostoru do videa, které bude následně k vidění na youtube kanálu Galerie Dukla. Navštívit ji však lze prakticky kdykoliv – díky umístění do pasáže bývalého kina patří Galerie Dukla mezi jedno z mála míst, kam je možné i v době pandemie zajít za kulturou.

K TÉMATU

Jakub Černý

Narodil se v roce 1994 v Táboře, žije a pracuje v Ostravě. Jakub Černý je absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Kresba Josefa Daňka (2013–2019). Ve své práci se zaměřuje na téma identity a tělesnosti, k němuž se kromě jiného vztahuje i prostřednictvím autoportrétu vyjádřeného různými typy médií.

V jeho tvorbě se také stále více prosazuje potřeba postihnout obecnější aspekty fungování současné společnosti. Za tímto účelem se nezřídka uchyluje k drobným architektonickým intervencím, které spíše než jako objekty a instalace chápe jako strůjce návodných situací. Mezi nejvýraznější z nich patří motiv bariéry, chápaný ať už jako prostředek izolace či naopak, interakce a socializace. Jakub Černý je finalista Ceny Exit (2019).

Libor Novotný

Narodil se v roce 1979 v Železném Brodě, žije a pracuje v Bordovicích a Ostravě. Libor Novotný je absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Volné grafiky Eduarda Ovčáčka, ateliéru Intermédií Petra Lysáčka (2002–2007) a doktorského programu Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2009–2014). V současné době na Fakultě umění působí jako asistent ateliéru Kresby Josefa Daňka.

Ve své tvorbě se systematicky zaobírá přírodními procesy a dává je do souvislostí s atributy současného přetechnizovaného světa. Jeho práce v sobě obvykle snoubí efemérnost a hravost, k nimž se – obzvláště v případě častých autorových intervencí do veřejného prostoru – přidává empatický vhled a potřeba dostat se pod povrch běžných věcí. Vedle tvůrčích aktivit, v nichž se Novotný nejčastěji vyjadřuje prostřednictvím instalace a média kresby, je důležitá i jeho aktivní kurátorská a organizační činnost. V minulosti v tomto segmentu například proslul nápadem provozovat „outdoorovou“ Galerii Kaluž (spolu s Janou Zhořovou).

Od roku 2010 je pak spoluorganizátorem ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka. Libor Novotný je finalista Ceny Exit (2007).