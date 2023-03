Hlas Davida Stypky ani po dvou letech od jeho smrti neutichá. Jeho přátelé a kolegové se spojili dohromady, aby za zpěváka dokončili skladbu Nebreč. Protože ji hudebník nestihl za svého života celou nahrát, pojal ji producent Lukáš Chromek jako duet se Šimonem Bilinou.

David Stypka. | Foto: Radek Drboslav

Staronová píseň nakonec dostala název Nebreč, a to hned ze dvou důvodů. „David své písně většinou pojmenovával jedním slovem, často to byla slovesa v imperativu (Čaruj, Neboj, Dýchej). A přestože se netajil tím, že si často popláče, dovedl lidi i sebe nakopnout. I v těžkých chvílích je třeba jít dál,“ vysvětluje maminka Davida Marie Stypková.

Dojemný videoklip vznikl v kostele sv. Kateřiny v Choteči u Prahy, hlavních rolí se v něm ujali Sabina Rojková a Radek Melša:

Zdroj: Youtube

„Píseň, která měla pracovní název Cesta, chtěl David dokončit, přál si, aby si žila samostatným životem v hudebním éteru,“ říká režisérka videoklipu Marta Santovjáková Gerlíková.

Skladbu Stypka původně složil pro pohádku Největší dar, i proto se její produkce ujal Lukáš Chromek, který právě na zmíněném snímku pracoval.

„Víme, že Davidovým fanouškům jeho písně pomáhají, dojímají je, a proto jsme jim chtěli tímto počinem udělat radost. Věřím, že se nám to povedlo. Na place byla neuvěřitelná, až mystická atmosféra, provázená pokorou, láskou a vděčností, nejednomu z nás tekly slzy,“ popisuje Gerlíková.

I pro Šimona Bilinu mělo setkání při natáčení klipu jakýsi metafyzický rozměr a je vděčný za všechny chvíle i lidi, kteří se natáčení zúčastnili. „Prostředí kostela jen podtrhlo posvátnost písně, jejího autora a privilegium společně tvořit,“ doplňuje.

Slzy dojetí se nevyhnuly cellistce Terezii Kovalové, která do chotečského okolí zavítala loni s kamarádkou. „Kostel byl tehdy zavřený, tak jsme si ho jen obešly a povzdechly si, jak krásný je asi uvnitř,“ vzpomíná Kovalová, na kterou čekalo překvapení, když jela nedávno serpentinami natáčet klip. „Říkala jsem si, že je mi ten kostel nějak povědomý. A byl to on. Takže díky Davide za tento dárek,“ vzkazuje mu.

Spolupráce s Davidem byla vždy zážitek i pro Pavla Sotonika, klávesistu jeho kapely Bandjeez. „Někdy ta cesta byla trnitá a plná klacíků, ale vždy jsme se dobrali ke zdárnému konci. Jsou to krásné vzpomínky a jsem rád, že se nám teď podařilo dokončit tuhle píseň s tak skvělými lidmi,“ konstatuje Sotoniak.

*S využítím zdrojů: Evropa2, Wallachia 2023