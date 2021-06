“Náš pivovar je jeden z nejdéle fungujících podniků na území Ostravy. Příští rok už oslavíme 125 let. Po celou dobu se snažíme vařit to nejlepší pivo, dávat lidi dohromady a přinášet lidem prima zážitky,” říká manažerka značky Ostravar Pavla Ličková. “A o tom všem budou naše víkendové koncerty.”

Těšte se na prolínání hudebních stylů, ostrý rock i velkou letní party

Koncertní šňůru zahájí v pátek Triomat Bude následovat Blue Cimbal a potom se přitvrdí. Vystoupí Gaia Mesiah a Th!S. V sobotu se koncerty odehrají v letním festivalovém duchu.

Sobotní program zahájí Light & Love, po něm bude následovat Jakub Ondra a Czech It a nakonec všechny roztančí MoveBreakers.

“Podle mě si z našeho line up vybere každý,” říká manažer pro events a sponsorship Jan Vošta. “Na pódiích se vystřídá celkem 8 kapel a zazní spousta rozličných hudebních stylů. Od letních chytlavých melodií, přes cimbál až po klasický bigbít.”

První představení finalistů Nápady z Ostravy 2021

Na pódiích se kromě výše uvedených kapel po oba dva dny poprvé představí také 10 finalistů komunitního projektu Nápady z OstraVy.

Komunitní projekt Nápady z OstraVy podporuje iniciativu lidí, kterým záleží na osudu města a jeho okolí. Lidé mohou v rámci projektu získat od Ostravaru finanční prostředky na realizaci nápadů na vylepšení života na Ostravsku v souhrnné výši 400 tisíc korun. O výběru projektů rozhodují sami Ostraváci při internetovém hlasování.

Pátek 18. června

18.00 / Černá louka / Triomat

Sérii koncertů Ostravar odstartuje akustická folková skupina Triomat. Vtipné a melodicky vystavěné písně trojice muzikantů na čele s Alešem Rogalewiczem pomyslně poprvé rozjasní oblohu nad Ostravou.

19.00 / Loděnice / Blue Cimbal

Expresivní zpěv, alikvoty cimbálu obarveného elektronickými efekty a tepající pop-rocková rytmika. To je Blue Cimbal. Pop-rocková kapela, která představuje esenciální radost z písní a ve svém energickém projevu propojuje novodobé hity s lidovkami.

20.00 / Černá louka / Gaia Mesiah

Headlinery pátečního programu bude jistě Gaia Mesiah. Zajímavě poskládaná kapela tří žen a australského baskytaristy Joshe Stewarta je na vrcholu své kariéry. Kapela, která byla známá především svou energickou tvorbou, svým posledním albem Excellent Mistake překvapila všechny hudební kritiky svou vyspělostí.

21.00 / Loděnice / Th!S

Nejlepší zakončení pátečního programu. Bláznivá rocková kapela, kterou si většina lidí spojuje především s hercem a režisérem Vojtou Kotkem, který v kapele hraje na basu. Frontmanem kapely je však Honza Vyoral, který říká, že This přináší do muziky něco starýho. Tím starým má na mysli poctivý starý bigbít. Čekejte opravdový nářez.

Sobota 19. června

15.00 / Černá louka / Light and Love

Sobotní program začne domácí kapela. Bratrské duo Light and Love z Nového Jičína dokáže svými chytlavými melodiemi navodit tu nejlepší letní atmosféru. Z jejich písní vyzařuje prosluněná pláž, slunce, pivo. Tedy všechno to, co nám v uplynulých 12 měsících chybělo. “Nehledejte dobrou náladu. Buďte sami sebou a dobrá nálada přijde sama,” říkají kluci z Light and Love.

16.00 / Loděnice / Czech It.

Musicserver o nich napsal, že jejich údělem je rozdávat radost. Hudební kritička Hana Bukáčková říká, že jí kapela připomíná svou lidskostí a klidem The Corrs v tom nejlepším slova smyslu. Znějí křehce, sladěně, opravdově a hlavně neprvoplánovaně.

17.00 / Černá louka / Jakub Ondra

Tuzemská média mu kdysi dala přezdívku český Ed Sheeran. Sám Jakub si však hodně zakládá na své nezávislosti a miluje hraní na ulicích. Ondrovy melodické chytlavé písně patří k těm, které rozhodně chcete slyšet.

18.00 / Loděnice / MoveBreakers

Sérii koncertů Ostravar zakončí kapela MoveBreakers. Čekejte pravý partybeat. Koktejl všech žánrů, ze kterého se vám rozvlní boky.

Pivovar OSTRAVAR / Obecná informace

Pivovar Ostravar patří k nejstarším dobře fungujícím podnikům na území města Ostravy. Jeho filosofií je dlouhodobé zaměření se primárně na region, z nějž pochází. Na Ostravsku je doma a rozumí tomuto regionu jako málokdo - více informací najdete na www.ostravar.cz.



Pivovar Ostravar je součástí společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., která je druhým největším producentem piva v České republice. Svým zákazníkům nabízí jedno z nejširších portfolií pivních značek. Společnost je také významným českým exportérem piva.



V zahraničí nejoblíbenější značku z portfolia – Staropramen – mohou ochutnat spotřebitelé ve 36 zemích světa - více informací najdete na: www.pivovary-staropramen.czPivovary Staropramen s.r.o. jsou součástí skupiny Molson Coors Brewing Company, která je třetí největší pivovarnickou společností světa. Svou podnikatelskou činnost vyvíjí v Kanadě, USA, Střední Evropě, Velké Británii a dalších exportních trzích. Společnost disponuje pestrým portfoliem vlastních i partnerských značek, včetně “vlajkových lodí” Coors Light, Molson Canadian, Staropramen a Carling. Více informací najdete na www.molsoncoors.com.