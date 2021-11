Její podtitul - Konference s lidmi, kteří mění svět - prozrazuje, že nabídne během čtyř dnů na dvou scénách výjimečné příběhy téměř 100 osobností z celého světa - inovátorů, vizionářů, vědců či autorů bestsellerů. Meltingpot - Virtual Forum bude možné sledovat zdarma po registraci na novém interaktivním webu www.ColoursUniverse.cz.

„Velmi nám chyběla možnost uspořádat živé Meltingpot fórum jako součást Colours of Ostrava. Uvědomili jsme si, že nám online prostředí umožňuje propojení hostů, jaké by bylo u normální akce nemožné. Rozhodli jsme se propojit nejen naše hvězdy minulých ročníků, ale také najít mnoho nových, které nám mají co říci,” vysvětluje Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava a kurátorka fóra Meltingpot. „Zaměřili jsme se na to, co cítíme, že je nejdůležitější - regenerace civilizace. Chceme hledat recepty, jak celou situaci zvládat lépe, jak se inspirovat a jak najít nové podnětné myšlenky pro každého z nás,” dodává Zlata Holušová.

Tuvia Tenenbom, Andrej Zubov, Barbara Winton a další

Barbara Winton.Zdroj: MF MeltingpotFormou původních moderovaných video rozhovorů na virtuální konferenci Meltingpotu vystoupí například spisovatelé Tuvia Tenenbom, Laurent Binet, Martyna Bunda a Matt Jardine, futurista Bruno Marion, ochránce přírody a fotograf divoké zvěře Karl Ammann, historik Andrej Zubov, ekonom Matthias Fifka, spisovatel a spoluzakladatel německé Strany zelených Clemens Kuby, dcera Nicholase Wintona Barbara Winton, světoznámá tlumočnice do znakového jazyka Amber Galloway Gallego, filozof Stefan Lorenz Sorgner, horolezec Jamie Andrew, skladatel Fil Eisler, pastor, spisovatel, průvodce spokojeným manželstvím Mark Gungor, psychoterapeutka Dhyani Maria Kovar, historik Igor Lukeš, filozof a spisovatel Sönke Ahrens, hudebník Girish, zakladatel charitativní organizace MiserArt Andrzej Ptak či taneční lektor a terapeut Erik Iversen.

Z České republiky k nám promluví například Tomáš Sedláček, Anna Hogenová, Hynek Medřický, Vladimír Beneš, Miroslav Bárta, Daniel Prokop, Jakub Szántó, Tomáš Šebek, Michal Pěchouček, Zbigniew Czendlik, Jan Vlachynský, Tomáš Staněk, Jan Vojtko, František Šmehlík, Josef Rauvolf, Tereza Límanová a řada dalších.

Čtyřdenní program proběhne na dvou virtuálních scénách Global stage a Personal stage. Global stage bude věnována hledání východisek a potenciálních odpovědí na globální otázky měnícího se světa mezinárodních vztahů, ekologie, politiky, ekonomie či vědy a technologií. Personal stage naopak nabídne nové pohledy na vztahy, terapii, meditaci, seberozvoj či zdravý životní styl a umění. „Rozdělili jsme si okruhy řečníků na dva světy - Já a My. Rozhlížíme se kolem sebe ve světě, ale také se snažíme nahlédnout dovnitř nás samých, hledat rezonující informace, hledat inspiraci v dnešním zmateném světě,” doplňuje Zlata Holušová.

Rozhovory povedou zkušení moderátoři jako například Tomáš Etzler, Petr Vizina, Michael Rozsypal, Julliet Russell, Stuart Maister a další. Všechny rozhovory budou opatřeny českými a anglickými titulky.

Tuvia Tenenbom.Zdroj: MF Meltingpot

„Diváci by měli být okouzleni moudrostí mnohých, inspirováni myšlenkami s jedinečnostmi a nabití energií z virtuálního setkávání. Chceme vytvořit virtuální svět, kterým přiblížíme myšlenky, které byste jinak nenašli, osobní cesty, které můžete následovat, svět, který nás velmi bavilo tvořit,” uzavírá Zlata Holušová.

Virtuální fórum bude v průběhu live streamu od 4. do 7. listopadu přístupné zdarma, po jeho skončení budou všechny debaty dostupné v archivu za poplatek 199 Kč. Pro držitele vstupenek na festival Colours of Ostrava zůstane i archiv přístupný zdarma. Pro návštěvu fóra, tedy přístup k live streamu, je třeba se registrovat předem na www.ColoursUniverse.cz.

Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava a kurátorkou fóra Meltingpot

Proč jste se rozhodli podobné fórum, navíc takto rozsáhlé, nyní uspořádat? Co má reflektovat, na co reaguje?

Musím říci, že nám skutečně chyběla možnost uspořádat živé Meltingpot fórum jako součást Colours of Ostrava. Uvědomili jsme si, že nám online prostředí umožňuje propojení hostů, jaké by bylo u normální akce nemožné. Rozhodli jsme se propojit nejen naše hvězdy minulých ročníků, ale také najít mnoho nových, kteří nám mají co říci. Turbulentní doba nám nedovolila dva roky uspořádat naše milované Colours a tak jsme se zaměřili na to, co cítíme, že je nejdůležitější - na regeneraci civilizace. Chceme hledat recepty, jak celou situaci zvládat lépe, jak se inspirovat a jak najít nové podnětné myšlenky pro každého z nás. Rozdělili jsme si okruhy řečníků na dva světy - Já a My. Říkáme jim personální a globální scény. Rozhlížíme se kolem sebe ve světě, ale také se snažíme nahlédnout dovnitř nás samých, hledat rezonující informace, hledat inspiraci v dnešním zmateném světě. Vytvořili jsme řadu anket. Hledali jsme pro vás Game Changers People - lidi, kteří svou prací a svými nápady změnili svět kolem sebe a možná i uvnitř sebe samých.

Jak bys diváky nalákala, nadchla pro fórum? Proč by se měli dívat, co výjimečného, zajímavého uvidí?

Uvidí plejádu neuvěřitelných sta řečníků z celého světa. Unikátní je, že všechny něco spojuje, se všemi jsme točili nejen rozhovory, ale také anketu, která možná ukáže, jak moc podobní jsme si navzájem.

Jaké řečníky bys vyzvedla, kdo jsou nejzajímavější, nejunikátnější hosté?

Mne skutečně velmi inspiroval a mnoho věcí ozřejmil Stefan Sorgner, Anna Hogenová, Karl Ammann, Jamie Andrew a Tuvia Tenenbom, samozřejmě nemůžete minout Marka Gungora a Barbaru Winton. Není ale spravedlivé takto jmenovat, v každém z našich rozhovorů jsou perly, které jsme si museli zapamatovat.

Co by si po skončení měli diváci z fóra odnést?

Diváci by měli být okouzleni moudrostí mnohých, inspirováni myšlenkami s jedinečnostmi a nabití energií z virtuálního setkávání. Chceme vytvořit virtuální svět, kterým přiblížíme myšlenky, které byste jinak nenašli, osobní cesty, které můžete následovat, svět, který nás velmi bavilo tvořit.

Budou se ta témata či hosté prolínat i do fyzického fóra Meltingpot příští rok v červenci po boku Colours of Ostrava?

Určitě chceme v podobné linii pokračovat také v červenci, kdy konečně budou zase Colours of Ostrava i Meltingppot v plné síle. Všichni naši řečníci se už moc těší a řada z nich, kteří se představí na virtuální konferenci, s vámi bude i v červenci, tentokrát už živě.