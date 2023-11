/VIDEO/ Vlaďka Sacká pochází z Orlové, ale mnoho let bydlí v Ostravě. Vystudovala sociální práci a poradenství na Ostravské univerzitě. Pár let pracovala v oboru na ministerstvu vnitra a momentálně působí jako sociální pracovnice ve státních službách. V loňském roce jí vyšla první kniha, ženský román Pošli svíci po řece. Inspirací jí byl čtyřměsíční pracovní pobyt ve Vietnamu. V srpnu letošního roku vydala další dílo s názvem Koruna otráveného stromu na pomezí sci-fi a fantasy.

Rozhovor se spisovatelkou Vlaďkou Sackou. | Video: Deník/Tereza Figalová

Právě vám vyšla druhá kniha. Proč jste se rozhodla stát spisovatelkou?

Psaní jsem se věnovala už od dětství a vždy jsem byla vášnivá čtenářka. Po návratu z Vietnamu jsem vytvořila povídku do soutěže. Každopádně ta nevyhrála, ale nevzdala jsem se a začala psát knihu. Před čtyřmi lety při psaní první knihy Pošli svíci po řece jsem byla na mateřské dovolené. Zároveň byla pandemie a omezené možnosti trávení volného času. To je důvod, proč jsem se vrátila ke psaní. Rozhodla jsem se využít prostor a příležitost.

První kniha Pošli svíci po řece je ženský román. Druhá Koruna otráveného stromu je napsána jako fantasy. Z jakého důvodu jste změnila žánr?

Jelikož první dílo bylo věnováno především ženám, tak Koruna otráveného stromu byla žánrově určená spíše pro muže. Přesto dostávám a čtu reakce spíše od žen. Text je žánrově na pomezí science fiction a fantasy s hororovým nádechem. Dlouhou dobu jsem čtenářka a ctitelka děl od Stephena Kinga, Neila Gaimana a vyrůstala jsem na knihách od Jiřího Kulhánka nebo Roberta Fabiana. Vždy mě lákalo tajemno a chtěla jsem si podobný žánr vyzkoušet. Myslím si, že vliv zmíněných spisovatelů jde v knize poznat.

Aneta Stolzová pochází z Ostravy: mluvčí ministra zdravotnictví i Karla Gotta

Můžete alespoň trochu naznačit, jaký příběh se skrývá ve vaší poslední vydané knize Koruna otráveného stromu?

Jedná se o příběh, který je inspirovaný mýty, legendami, tajemným zmizením osob a prolínáním paralelních světů. Hlavní hrdina Adam je zničený voják, který v životě zažil nepěkné situace a jako jediný z vojenské jednotky na misi přežil. Jedná se o příběh, který je zasazen do naší přítomné reality, ale zároveň se prolíná s jiným fantaskním světem. Adam dostal možnost ve druhém mytickém světě zachránit kamarády a kolegy. Právě v tom jiném světě se objevují úžasné kouzelné prvky, ale existuje v něm i entita a řád, který se snaží magii a vzdělání potlačit. Zkusila jsem se vyhnout žánrovým klišé, ale do příběhu jsem zakomponovala i aktuální témata, například práva žen, vzdělání nebo motiv války.

Knihy začínající ostravské spisovatelky Vlaďky Sacké, 26. října 2023.Zdroj: Deník/Tereza Figalová

Jak se píše kniha?

Nejdříve po zpracování textu zašlu do vydavatelství rukopis, který se posuzuje na základě potenciálu a kvality. Ve chvíli, kdy text projde schvalovacím procesem, začne další nepříjemná část pro autory. Redaktoři z vydavatelství do díla říznou a některé části textu se musí vyhodit, přepsat nebo přidat. Vychytají se faktické chyby, nedostatky a důležitá je kontrola rešerše. U Koruny otráveného stromu se mnou na správnosti textu spolupracovalo více lidí, kteří se vyznají ve zbraních a technologii. Po doplňovacím procesu začínají korektury a sazba, to je práce na pět měsíců.

Nejdříve jste zveřejňovala části textu na platformě Wattpad. Jak dlouho vám trvalo napsat druhou knihu?

Od první myšlenky přibližně čtyři roky. Napsat knihu trvalo necelý jeden rok. Poté mě oslovili z nakladatelství, ať jim pošlu hotový text. Raketově jsem ho dopsala a následně jsem sháněla dlouhou dobu vydavatele, až hledání vyznělo do ztracena. Rozhodně jsem byla demotivovaná, protože s první knihou Pošli svíci po řece bylo pátrání po vydavateli rychlejší, jelikož se jednalo o ženský román. Poněvadž je Koruna otráveného stromu žánrově zaměřená kniha a napsala ji česká autorka, nebyl ze začátku o ni velký zájem. I když existuje spousta nadaných českých spisovatelek, které jsou v literární společnosti známé, je pro ženu těžké se prosadit v žánrové literatuře. Po neúspěšných pokusech jsem našla vhodné nakladatelství, kde mi nabídli smlouvu.

Česká kletba Divadla Mír zasáhla Ostravu a uspěla. V kostele se totiž nelže

Myslíte si, že pokud by byla Koruna otráveného stromu napsána mužským autorem, bylo by shánění vydavatelství jednodušší?

Rozhodně nechci nikomu křivdit a vždy záleží na kvalitě zpracování rukopisu. Pravděpodobněji by to bylo z reklamního pohledu snadnější. Poněvadž při prvním pohledu na knihu vás napadne, že ústředním tématem je romance, vztah a jedná se o romantické fantasy. Zároveň mi vyšla první kniha koncipovaná jako ženský román a čtenáři si mohou myslet, že jsem vytvořila další romantiku obalenou do sci-fi, o kterou nemají zájem. Možná by bylo vydávání podobných žánrových knih pod mužským jménem jednodušší.

Jak vnímáte, že jsou ženy momentálně přijímány muži v literární společnosti?

Muži dominovali literatuře spoustu let zpátky. Byli vědci, badatelé, filozofové, válečníci a vytvořili mnoho děl, které jsou nesmrtelné, například Umění války. Myslím si, že teď mužská éra trochu utichla a literatuře dominují ženy. Ženy čtou a píší, ale převážně dominuje móda ženských románů. Samozřejmě existují úspěšné české žánrové spisovatelky, například Lucie Lukačovičová, Františka Vrbenská nebo Kristýna Sněgoňová. Každopádně jsem názoru, že muži stále raději čtou a kupují díla mužských autorů.

Sametová revoluce bez odsunu Němců? Román z regionu je nový knižní hit

Považujete se za feministku?

Slovo feminismus je v dnešní společnosti vnímáno pejorativně. Nepovažuji se za feministku, která tvrdí, že ženy jsou nedoceněné a jsou jim poskytnuta menší práva. Věřím, že všichni mají osud ve svých rukou. Samozřejmě, že ženy to mohou mít v mnoho oblastech těžší. Musí skloubit kariéru, rodinu. Vcítit se do role manželky, kamarádky, matky, pracovnice na plný úvazek. Určitě je to náročné, ale muži to mají také těžké. Očekává se, že budou živitelé rodiny, skvělými otci, citlivými partnery a manžely. Na otázku, jestli se považuji za feministku, tak jsem zastánkyně práv žen ve chvíli, kdy se opravdu komukoliv tato práva upírají.

Pokud byste mohla strávit jeden den s jakoukoliv literární postavou z knihy, kdo by to byl?

Se dvěma smyšlenými postavami z knihy Dobrá znamení od Terryho Pratchetta a Neila Gaimana. S postavou démona Crowleyho a anděla Azirafala. Myslím si, že s nimi by byla obrovská zábava, když se snažili odvrátit konec světa. Tyhle dvě postavy by byly z těch humornějších. Vážnější a serióznější postava by byla Geralt ze Zaklínače.

Připravujete další knihy?

Jeden ženský román mám rozpracovaný, ale momentálně je situace trochu složitější, protože chodím do práce a mám malé dítě. Také píši pokračování Koruny Otráveného stromu, ale záleží, jak se knize bude dařit v prodejích. Dále mám na Wattpadu žánrové fantasy Mladistvý příběh, který měl na platformě dobré ohlasy a lidé se ptali, kdy knihu dokončím. Pokud se mi to povede, ráda bych se k příběhu vrátila.