Ostravský kytarista a muzikant, bývalý člen kapely Nedivoč, Vojta Šňupárek vydává sólové album. Nese název Žába na prameni a my vám přinášíme malou „ochutnávku“. A nejen to. Vojta se rozhodl svou desku čtenářům Deník představit sám. A my připojujeme i malou ukázku.

Vojta Šňupárek | Foto: Externista VLM (Se souhlasem V. Šňupárka)

Jak vznikla deska Žába na prameni

Zdroj: Externista VLM (Se souhlasem V. Šňupárka)

Když měli moji synové, Bertík tak tři a Matěj skoro třináct a to je asi rok 2012, začala u mě růst jakási potřeba nejen hrát na kytaru, ale psát si na kousky papíru nějaké zážitky, prožitky a pak se jim pokoušet najít nějaký hudební kabát. Kluci, vždycky když jsem jim to pustil hlavně tedy Bertík, říkali “ to jsou zase ty tvoje písničky pro mouchy…“.

A to mne rozesmálo a vlastně začalo bavit dělat písničky s představou, že budou jen pro mouchy a nebudou mít ambice v tomto ambiciózním světe. No a za 10 let se ten šuplík s písničkami pro mouchy nějak naplnil…, tedy pár jich odpadlo neb byly asi nemocné a nelíbily se ani mouchám. Nejsem si jistý, jestli to takto bylo, ale myslím, že ano.

Jednou jsem na zkušebně po zkoušce kapely a taky asi po láhvi vína, kdy už jsem sebral trochu odvahy, pustil kamarádovi a skvělému muzikantovi Pavlovi Sotoniakovi pár písníček pro mouchy s tím, že bych to chtěl dotvořit a nahrát. A on kývnul a udělal z písniček pro mouchy opravdu písničky, které teď Vy posloucháte. Aspoň tedy myslím, protože já znám ty původní. A v tom mám proti Vám výhodu. Za to mu patří, veliké děkuji!

Tak a já jim přeji, těm písničkám, ať si letí světem a žijí třeba jako ty mouchy! A hlavně ať, prosím, nedělají ostudu!

Vojta Šňupárek

Malta, oficiální singl z desky Žába na prameni:

Zdroj: Youtube