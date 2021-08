„Výstavu jedné z výrazných osobností světového umění minulého století jsme připravovali poměrně delší dobu. Díky spolupráci s řadou – nejenom – tuzemských galerii, ale i soukromých sběratelů se nám podařilo nabídnout našim návštěvníkům během července, srpna a září velmi hodnotnou prezentaci skvělých prací známého bouřliváka umění Salvadora Dalího (1904 až 1989), který byl opravdu všestranným kumštýřem a pohyboval se v několika tvůrčích oblastech,“ sdělil Deníku Petr Pavliňák, šéf Výtvarného centra Chagall. Podle jeho slov se počet vystavených děl – oproti původnímu záměru – podařilo ještě o něco rozšířit.

„Takže výstava prezentuje na osmnáct bronzových soch, téměř osmdesát grafických listů a ještě knižní ilustrace z Danteho Božské komedie,“ doplnil Petr Pavliňák.

NÁLEPA, CHOCHOLA A DALÍ…

Jen pro zajímavost – ve Výtvarném centru Chagall – vystavovali před léty také dva známí čeští umělci, kteří se mohli blíže se Salvadorem Dalím poznat. Jedním z nich byl ostravský rodák, akademický sochař Josef Nálepa (1936 až 2012).

Ten jako první sochař na světě modeloval ve Španělsku hlavu slavného Salvadora Dalího, který mu sám seděl modelem. Josef Nálepa byl členem reprezentačního týmu českých vodních lyžařů a poté trenérem, s Dalím se poznal na jednom mezinárodním šampionátu.

A druhým umělcem, který pronikl k Dalímu blíže v Paříži, byl náš skvělý fotograf Václav Chochola (1923 až 2005). Ten rovněž vystavoval v ostravském „Chagallu“.

NÁROČNÁ INSTALACE

Současná instalace výstavy Salvadora Dalího byla podle Petra Pavliňáka i velmi náročná. Cenná umělcova díla musejí být i kvalitně zabezpečena během konání výstavy. Samozřejmě, podrobnosti nám pořadatelé v tomto smyslu nesdělili.

Výstava Salvadora Dalího stojí určitě za zhlédnutí. Otevřena je od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.