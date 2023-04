Jiří Neuwirt je rovněž malířem, ilustrátorem či tvůrcem medailí. Řadu let působil jako pedagog na Střední umělecké škole v Ostravě. Jeho díla vyprávějí s velkým vtipem a sarkasmem o lidské fantazii, proměnlivosti našich tužeb, ale i o slabostech. A navíc je zde všudypřítomná, někdy jemná i lyrická, jindy velmi rafinovaná erotika, často s humorným až ironickým podtextem.

Rozehrát příběh

Už od dětství velmi rád četl knihy všech možných žánrů. Zájem o literaturu ho přivedl k ilustraci. Ve svých výtvarných dílech vždy upřednostňuje příběh. Dovede ho mistrně rozehrát.

To plně platí o jeho ilustracích, které obohatily řadu literárních děl. Platí to například o Erbenově kytici, poezii Karla Vůjtka, prozaicko-básnickém cyklu jedné z „hodinových ság“ spisovatele Miroslava Sehnala, který ji vytvořil spolu s autorem tohoto článku, nebo o publikacích brněnského antropologa Jaroslava Maliny, ale i mnohých dalších.

Sarkasmus života

„Člověk by se měl umět zasmát někdy i sám sobě, když si chce dělat i z jiných lidí legraci. Možná právě v okamžiku, kdy mu zrovna do smíchu moc není. Samozřejmě, že ono to asi vždy nejde. Mám takový pocit, že dnes se už (zase) vyrojilo tolik ješitných a sebestředných jedinců, kteří v tomto ohledu mají velké problémy sami se sebou a znechucují život jiným, což je smutné…,“ míní tvůrce, který dlouhá léta žije a tvoří v Ostravě-Hrabové.

Dar obrazotvornosti

Jiří Neuwirt má dar obrazotvornosti. Jeho často fantaskní představy vedou jedince k meditaci s vystavenými díly v galerii či výtvarné síni. Snad každý obrázek je dotykem s úžasnou člověčinou. Autor je tak trochu pábitelem, který ač dospělý, dovede nádherně snít a hrát si. Výtvarná činnost mu přináší určitý pocit naplnění a štěstí. Jak sám říká, má radost, když se ozve třeba někdo z Belgie či Portugalska a projeví zájem o jeho grafické dílo. A stále se snaží, aby v jeho výtvarných dílech byla jakási magie či jisté tajemství.

Nová věc a další

Jiří Neuwirt působil v několika výtvarných seskupeních, jako byly třeba Skupina 4 a doposud je Výtvarný spolek Nová věc, jehož je stále prezidentem. Nyní ho tvoří spolu s akademickým malířem Martinem Pawerou a sochařem Pavlem Váchou. Je rovněž členem Združenia umelcov západného Slovenska.

„Bohužel, čas je běžec s dlouhým krokem, kterého nezastavíš, jak říká klasik, takže i náš Výtvarný spolek Nová věc Unie výtvarných umělců České republiky už opustili a odešli do tvůrčího nebe - úžasný kamarád a jeho spoluzakladatel sochař Jan Gajda, stejně jako malíř Ivo Sýkora,“ dodává smutně Jiří Neuwirt.

Milované Benátky

K jeho zamilovaným místům patří Benátky. „Lákají mě především svou neopakovatelnou architekturou a atmosférou, kterou zaznamenávám už několik let také fotoobjektivem. A benátské Bienále, které jsem v minulosti měl několikrát možnost navštívit? Jistě, najdou se na něm určitě zajímavé nápady, ale některé rádoby konceptuální projekty už nemají s opravdovým kumštem nic společného. To je můj názor, který samozřejmě nikomu nevnucuji,“ vyznává se během našeho setkání autor, který si v současné době vydal hezkou knížečku vlastních básní s ilustracemi Benátek. A před časem tiše „vstoupil“ mezi pětasedmdesátníky. Takže blahopřejeme!

K tématu

Jiří Neuwirt (nar. 27. února 1948 v Ostravě) je malířem, grafikem, ilustrátorem a medailérem. V letech 1963 až 1967 studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně na oddělení Tvarování plastických hmot u pedagogů - akademických sochařů Františka Schenka a Františka Navrátila. Má na svém kontě řadu ocenění ze světových soutěží grafiky a ex libris. Působil jako pedagog na několika uměleckých školách, vystavoval doma i v zahraničí. Prezident Výtvarného spolku Nová věc píše také poezii, ilustroval řadu pozoruhodných knih. Je ženatý, má dceru a syna i vnoučata, z nichž ta dívčí část projevuje také velký zájem o výtvarné umění.