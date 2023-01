Jiří Anderle v závěru roku

S Černým divadlem Jiřího Srnce projel kus světa. Výsostný grafik, ale také znamenitý vypravěč. To je Jiří Anderle. Jeho obrazy budou moci diváci v Chagallu obdivovat od 16. listopadu do konce roku 2023. „Rádi bychom tohoto znamenitého kumštýře pozvali do Ostravy, ale nevíme, jak na tom bude zdravotně. Každopádně se na jeho výstavu moc a moc těšíme,“ uzavírá Petr Pavliňák.