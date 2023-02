„Mezi zapůjčenými díly z našich sbírek vévodí dva slavné Burianovy obrazy dinosaurů Tarbosaurus battar a Iguanodon bernissartensis, dále dramatický zápas dvou mořských plazů Tylosaurus dyspelor a Elasmosaurus platyurus a několik nádherných kvašů, které budou jistě lahodit vkusu japonských návštěvníků,“ řekla kurátorka paleontologické sbírky Moravského zemského muzea Růžena Gregorová.

Několik obrazů zapůjčuje také Zoologická zahrada ve Dvoře Králové. Výstava se koná od března do července letošního roku ve dvou japonských muzeích: v Hyogo Prefectural Museum of Art Kobe City a v Ueno Royal Museum Tokyo.

Zájem o díla Zdeňka Buriana ve světě dokládá, že tento umělec stále patří v oblasti paleontologické rekonstrukce k nejvýznamnějším osobnostem. Nedávno jeho obrazy obdivovali návštěvníci výstav v holandském Harlemu nebo ve Vídni.

Moravské zemské muzeum spravuje patrně nejvýznamnější sbírku paleontologických rekonstrukcí v České republice, která zahrnuje rovněž raná díla Burianovy tvorby.

O díla českých a moravských autorů je v Japonsku zájem. Například roku 2017 s evydaly do Tokia velkoformátová plátna Alfonse Muchy Slovanská epopej. Byla to tehdy třetí nejnavštěvovanější výstava výtvarného umění na světě. Uvedl to časopis The Art Newspaper. Výstava trvala tři měsíce. Celkem plátna podle zmíněného časopisu zhlédlo 657 350 lidí, přičemž denní průměr byl 8505 návštěvníků.

Zdeněk Burian: Pro svůj výjimečný talent a píli byl již ve čtrnácti letech přijat rovnou do druhého ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, a to v roce 1919. Dva roky na to ilustroval svou první knihu. Celkem jch má na svém kontě na pět stovek. Ve filmových trhácích ať už v českém filmu Cesta do Pravěku režiséra Karla Zemana nebo v americkém Jurský park Stevena Spielberga dominují rozhýbaní Burianovi dinosauři.Přes nepřízeň oficiální komunistické výtvarné kritiky bylo uspořádáno přes čtyřicet Burianových samostatných výstav jeho díla a knihy s jeho ilustracemi v miliónových nákladech přeloženy do dvaadvaceti jazyků světa. Originály děl Zdeňka Buriana jsou dnes rozeseté po celém světě. (Zdroj: www.zdenekburian.com)