A to je divácká soutěž, v níž rozhoduje délka času, během kterého se diváci v kině v průběhu filmu smějí. Vše se bedlivě měří i zapisuje a snímek s nejdelším časovým úsekem smíchu získává cenu diváků Novoměstský hrnec smíchu.

Snímek vypráví o tom, jak vyřeší manželskou nevěru svých protějšků Mahulena Bočanová (v roli novinářky), Eva Vejmělková (právnička) a Jana Paulová coby překladatelka, když jejich filmové manželské protějšky ztvárnili Robert Jaškow, Miroslav Etzler a Petr Rychlý.

Smích léčí a je relaxací

Zdroj: Lenka Hatašová„Cena diváků je jasným důkazem, že se nám povedlo natočit komedii, o kterou je a bude mezi diváky zájem, komedii , která v dnešní nelehké době dokáže lidi pobavit a přivést na jiné myšlenky. Na rozdíl od sucharů filmové kritiky se lidé nebojí dát najevo, že když se jim něco líbí, tak se s chutí a od srdce rádi zasmějí. Smích je totiž nejlepší lék na všechno a taky nejlepší pozvánka do kina na Ženskou pomstu,“ okomentoval vítězství producent filmu Petr Šiška. Cenu - Novoměstský hrnec smíchu - si na festivalu osobně převzal režisér Dušan Rapoš.

„Je to pro náš tvořivě-realizační tým potvrzení, že naše práce měla smysl. Jak kdysi řekl Chaplin, není těžké lidi v kině rozplakat, ale je hodně těžké lidi rozesmát, a jsme rádi, že se nám to povedlo. I přes tristní čísla celkové návštěvnosti v kinech se Ženská pomsta drží na čelních místech žebříčku návštěvnosti a dá se předpokládat, že tuto komedii si diváci i v dalších týdnech v kinosálech rádi najdou,“ uvedl šťastný Dušan Rapoš.

Rozhýbat filmový průmysl v kraji

„Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují je mojí srdeční záležitostí, neboť už v roce 1987 jsem tam získal hlavní cenu Zlatý Prim za komedii Utíkejme, už jde! Toho, že tento rok získala naše komedie Ženská pomsta cenu si moc vážím. Filmy natáčím po celý svůj dosavadní tvůrčí život, navzdory kritikům, hlavně pro diváky, a tak takovéto ocenění zahřeje u srdce. A je to také důkaz toho, že to, o co se už několik let snažíme společně s producentem Petrem Šiškou a jeho společností, rozhýbat v Moravskoslezském kraji filmový průmysl a prezentovat pak celoplošně, že i na severní Moravě a ve Slezsku se dají natáčet kvalitní celovečerní filmy, má smysl,“ uzavřel naše setkání Dušan Rapoš.