Kdo by předpokládal, že amatérský meteorolog si pečlivě zapisuje několikrát denně údaje o teplotě, tlaku a další, v případě Matěje Gréka by hádal špatně. „Údaje si sice nezapisuji, ale dělám třeba experimentální předpovědi týkající se výskytu bouřek. Den nebo dva předem si pro určité území napíšu, co se dá očekávat, a pak to porovnám se skutečností. Jestli jsem v těch svých předpovědích úspěšný? Někdy to vyjde, jindy ta předpověď až tolik úspěšná není,“ přiznává Matěj Grék.